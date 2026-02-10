Detienen a conductora que atropelló y arrastró a motociclista en Iztapalapa

La mujer que atropelló y arrastró por varios metros a un motociclista en Iztapalapa fue detenida en Ocotlán, Oaxaca, se trata de Gabriela "N" quien fue puesta a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Detienen a conductora que arrastró a motociclista

De acuerdo con la información que proporcionó la Fiscalía, la conductora huyó y fue detenida poco más de un mes después de que el auto con el que asesinó al motociclista fuera hallado en la colonia Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

¡ATENCIÓN! Detuvieron en Ocotlán, Oaxaca, a Gaby “N”, enfermera acusada de haber arrollado y matado a un motociclista el pasado 3 de enero en Iztapalapa pic.twitter.com/wYFr7u20ct — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 10, 2026

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

En México el Código Penal Federal en el artículo 60 establece que los delitos pueden ser dolosos o culposos y el homicidio culposo contempla penas de hasta 10 años de cárcel.

Además, el responsable puede enfrentar multas, reparación del daño y la suspensión de derechos. En el caso de la conductora habría una agravante debido a que no brindó ayuda al hombre a pesar de que otros automovilistas intentaron detenerla.

📝 La Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa.



Fue localizado un automóvil con características similares en el municipio de Nezahualcóyotl,… pic.twitter.com/fc8juHFU83 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 5, 2026

¿Qué se sabe del caso del motociclista que murió en Iztapalapa?

De acuerdo con los reportes, el motociclista identificado como Roberto Hernández de 52 años circulaba sobre Periférico Oriente poco después de las 22:00 horas y se dirigía a Nezahualcóyotl para recoger a su pareja. Sin embargo, el auto color azul lo impactó poco antes de llegar a un puente, Roberto cayó de la moto y se incorporó para reclamar a la conductora pero esta lo embistió y arrolló.

El cuerpo del hombre quedó debajo del automóvil y la conductora lo fue arrastrando a lo largo de kilómetro y medio. Posteriormente dio vuelta en la calle Francisco Múgica en la colonia Constitución de 1917 y al llegar a la esquina de la calle Ingeniero Félix F. Palavicini pasó un tope y el cuerpo del motociclista se desprendió y quedó tendido en el asfalto. Al lugar arribaron policías de la SSC quienes acordonaron la zona y la victima fue llevada al médico forense.

Encuentran el auto de la mujer que asesinó a un motociclista en Iztapalapa

