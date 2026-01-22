Se registra balacera en local de caldos de gallina en la alcaldía Cuauhtémoc

Durante la tarde de este jueves 22 de enero se registró una fuerte balacera al interior de un local de caldos de gallina en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), lo cual provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Información preliminar recabada por Pablo Castorena, reportero de adn Noticias, señala que los hechos ocurrieron en el local conocido como “Caldos de gallina Los Número 1” sobre Calle San Andrés de La Sierra, Calzada de Guadalupe y calle Hierro.

🚨#AlertaADN



Mujer es baleada en un establecimiento de comida en Calzada de los Misterios, alcaldía GAM; hay fuerte presencia policiaca y servicios de emergencia resguardando la zona



🎥: @jpcastorena pic.twitter.com/gKzXvLIJEu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la balacera en la alcaldía Cuauhtémoc?

Los primeros reportes sobre la balacera en este popular local de comida de la alcaldía Cuauhtémoc, señalan que fue una joven de 18 años de edad la afectada por el impacto de bala cerca de las 17:00 horas de este jueves 22 de enero.

Se señaló que el impacto se originó cuando la joven adolscente se encontraba al interior del local antes referido, por lo cual se inmediato se dio aviso a las autoridades correspondientes para la atención médica de la lesionada.

De momento se señala que el lugar quedó asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que la mujer lesionada fue trasladada por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital para su atención de emergencia.

Reportan balacera en el panteón de Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón; hay una mujer lesionada El ataque de este martes 23 de diciembre en el panteón de Santa Fe podrá estar relacionado con los asesinatos del pasado 11 de diciembre. 23 diciembre, 2025

No se reportan detenidos tras balacera en local de caldos de gallina

A pesar de la fuerte movilización que se llevó a cabo sobre Calzada de Guadalupe y la calle Hierro, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de la agresión con arma de fuego sobre la joven de 18 años de edad.

Por otro lado, tampoco se reportan personas detenidas tras los hechos de violencia registrados esta tarde en calles de la Ciudad de México.

Captan el momento en el que criminales cometen un triple homicidio en la GAM, CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.