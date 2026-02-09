Bloqueo en Parque Lira se extiende; así va el tráfico en la CDMX y las avenidas afectadas

Este lunes 9 de febrero la Ciudad de México (CDMX) colapsó en diferentes puntos por culpa de los manifestantes. Específicamente, un bloqueo en avenida Parque Lira y Eje Vial 3 Sur ha provocado tráfico intenso en las avenidas cercanas y no parece que las personas se vayan a retirar pronto.

El bloqueo en Parque Lira va desde la salida del metro Tacubaya hasta la av. Gral. Sóstenes Rocha, lo que ha provocado que los conductores tengan que buscar rutas alternas y que algunas de ellas también se congestionaran por el tráfico.

#PrecauciónVial | Sigue bloqueo por manifestantes en el cruce de Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Constituyentes. pic.twitter.com/JD8lzPYcJ5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026

¿Por qué hay un bloqueo en Parque Lira?

Los mismos habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo realizaron el bloqueo en ambos sentidos, en protesta por el cierre total del Parque Lira . Específicamente, acusan a la alcaldía de haber permitido el montaje de un evento privado en el lugar y que impidieron el acceso a los usuarios que visitan regularmente el espacio.

El parque fue acordonado con vallas metálicas e incluso tenía personal de seguridad, todo para un evento privado, algo que los vecinos desaprobaron y es por eso que exigen que el lugar se mantenga como un espacio público.

Los vecinos aseguran que mantendrán el cierre hasta que las autoridades les garanticen que habrá un libre acceso al espacio público y que no volverá a ser utilizado para actividades privadas.

Otros bloqueos activos en CDMX

Además del bloqueo en Parque Lira, también se han registrado otros más en diferentes alcaldías. Por ejemplo, se registró un cierre en la calzada México - Tacuba, donde un grupo de manifestantes cerró la circulación en ambos sentidos, a la altura del Mar Blanco, en la colonia Popotla.

