¡Para derramar miel! Así puedes encontrar los mejores hoteles en la CDMX para celebrar el 14 de febrero

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y muchos ya planean cómo y dónde celebrar San Valentín en pareja. Si estás pensando en una escapada especial, te contamos que existen hoteles en la CDMX con ambiente romántico, jacuzzi o cerca de zonas icónicas que pueden ser el nidito de amor ideal.

Para que este 14 de febrero sea inolvidable, en adn Noticias, te explicamos cómo encontrar el mapa del amor con los mejores hoteles de la ciudad y cuánto podrías gastar para que tu plan no se arruine.

¿Cuáles son los mejores hoteles para celebrar el 14 de febrero?

Si planeas una noche especial con tu persona favorita, la selección de hoteles románticos va desde opciones con jacuzzi hasta suites junto a zonas emblemáticas como Reforma o el Centro Histórico. Algunas de las opciones destacadas son:

V Motel Boutique : experiencia de lujo con suites modernas, jacuzzi y terrazas privadas.

: experiencia de lujo con suites modernas, jacuzzi y terrazas privadas. Motel Picasso : equilibrio entre privacidad y sofisticación con jacuzzi.

: equilibrio entre privacidad y sofisticación con jacuzzi. Hotel Romamor : ambiente temático y jacuzzi ideal para celebrar el amor.

: ambiente temático y jacuzzi ideal para celebrar el amor. Le Réve Love Hotel: diseños psicodélicos y luz ambiental para citas inolvidables.

Además, hay moteles y hoteles en la CDMX con jacuzzi que ofrecen desde estancias cortas hasta noches completas con servicios especiales, ideal si buscas una experiencia más íntima.

¿Cuáles son los mejores hoteles de la CDMX cerca de mí?

Si lo que quieres es comodidad, muchas de estas opciones están distribuidas por zonas céntricas como Roma, Condesa, Periférico o Reforma; por lo que puedes encontrar uno cerca de tu ubicación con facilidad, sobre todo, si buscas con la herramienta del INEGI denominada: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, solo sigue estos pasos:

Haz clic en este ENLACE

Da clic en la pestaña de ‘Actividad Económica’

Da clic en el (+) de la opción ‘Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas’

y de preparación de alimentos y bebidas’ Selecciona únicamente la opción de ‘Servicio de alojamiento temporal’

Ve a la pestaña de 'Área Geográfica' y selecciona la 'CDMX o la entidad donde vivas', también puedes seleccionar en el signo (+) y activar únicamente tu alcaldía

¿Cuánto se gasta en la celebración del 14 de febrero?

El gasto promedio por persona para esta fecha puede variar entre $400 y $1,500 pesos en la CDMX, dependiendo de si decides reservar hotel, cena u otras experiencias.

Según estimaciones empresariales, los capitalinos podrían invertir hasta 3 mil millones de pesos durante este 14 de febrero solo por detalles y actividades vinculadas al Día del Amor y la Amistad.

¿Habrá puente por el 14 de febrero?

No, el 14 de febrero no es día festivo oficial en México, por lo que no hay puente laboral o escolar programado. Para quienes trabajan o estudian, esto significa planear con anticipación tu escapada romántica sin perder horas de clase o trabajo.

¿Ya sabes con quién te gustaría pasar el 14 de febrero? Cuéntanos en los comentarios cuál de estos hoteles te gustaría visitar o cuál ha sido tu experiencia romántica favorita en CDMX.

