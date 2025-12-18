Registro de acompañantes y nuevas modificaciones en hoteles para alojarse en la CDMX
El registro de hoteles busca proteger a las mujeres y menores de edad de actos de violencia; en caso de que no se proporcionen cinco datos, el local llamará a la Fiscalía de la CDMX.
El sector de hospedaje será reforzado con un registro obligatorio en los hoteles de la Ciudad de México (CDMX), para prevenir la violencia y los delitos cometidos contra las mujeres y menores de edad.
El registro en hoteles ya es un hecho después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara dos iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Turismo.
¿Quiénes harán el registro en los hoteles?
Las modificaciones buscan que los hoteles u otros recintos de hospedaje, entre ellos moteles, sean aliados de las mujeres y se brinde apoyo de manera inmediata en caso de que sufran algún acto de violencia dentro de las instalaciones.
Es por ello que los hoteles deberán tomar registro de niñas, niños y adolescentes y asentar el parentesco que tienen con la persona que los acompaña o quien sea considerada como responsable.
¿Qué pasa si hay víctimas de violencia?
Cuando una mujer sea víctima de violencia y no cuente con identificación oficial vigente con fotografía para su registro, el hotel autorizará su hospedaje para salvaguardar su integridad y dará aviso de manera inmediata a la Fiscalía General de Justicia de la capital.
¿Qué datos personales se solicitarán en el hotel?
Los hoteles deben hacer un registro que tienen que incluir los siguientes datos:
- Identificación oficial
- Nombre completo del cliente
- Domicilio
- Hora de ingreso
- Parentezco
De acuerdo con los reportes, también se tomarán datos del vehículo (en caso de que lo haya). Además, entre las medidas que tienen que cumplir los hoteles o moteles están cámaras de seguridad en accesos, pasillos y áreas comunes. De esta manera, se brindará una mejor protección a la población vulnerable.
