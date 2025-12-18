inklusion.png Sitio accesible
Registro de acompañantes y nuevas modificaciones en hoteles para alojarse en la CDMX

El registro de hoteles busca proteger a las mujeres y menores de edad de actos de violencia; en caso de que no se proporcionen cinco datos, el local llamará a la Fiscalía de la CDMX.

Cómo será el registro en hoteles de la CDMX y qué datos pedirán
Con el objetivo de evitar delitos contra los menores de edad y las mujeres, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el registro en los hoteles.|Getty Images
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

El sector de hospedaje será reforzado con un registro obligatorio en los hoteles de la Ciudad de México (CDMX), para prevenir la violencia y los delitos cometidos contra las mujeres y menores de edad.

El registro en hoteles ya es un hecho después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara dos iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Turismo.

¿Quiénes harán el registro en los hoteles?

Las modificaciones buscan que los hoteles u otros recintos de hospedaje, entre ellos moteles, sean aliados de las mujeres y se brinde apoyo de manera inmediata en caso de que sufran algún acto de violencia dentro de las instalaciones.

Es por ello que los hoteles deberán tomar registro de niñas, niños y adolescentes y asentar el parentesco que tienen con la persona que los acompaña o quien sea considerada como responsable.

¿Qué pasa si hay víctimas de violencia?

Cuando una mujer sea víctima de violencia y no cuente con identificación oficial vigente con fotografía para su registro, el hotel autorizará su hospedaje para salvaguardar su integridad y dará aviso de manera inmediata a la Fiscalía General de Justicia de la capital.

¿Qué datos personales se solicitarán en el hotel?

Los hoteles deben hacer un registro que tienen que incluir los siguientes datos:

  • Identificación oficial
  • Nombre completo del cliente
  • Domicilio
  • Hora de ingreso
  • Parentezco

De acuerdo con los reportes, también se tomarán datos del vehículo (en caso de que lo haya). Además, entre las medidas que tienen que cumplir los hoteles o moteles están cámaras de seguridad en accesos, pasillos y áreas comunes. De esta manera, se brindará una mejor protección a la población vulnerable.

CDMX

