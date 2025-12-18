Registro de acompañantes y nuevas modificaciones en hoteles para alojarse en la CDMX

El sector de hospedaje será reforzado con un registro obligatorio en los hoteles de la Ciudad de México (CDMX), para prevenir la violencia y los delitos cometidos contra las mujeres y menores de edad.

El registro en hoteles ya es un hecho después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara dos iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Turismo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes harán el registro en los hoteles?

Las modificaciones buscan que los hoteles u otros recintos de hospedaje, entre ellos moteles, sean aliados de las mujeres y se brinde apoyo de manera inmediata en caso de que sufran algún acto de violencia dentro de las instalaciones.

Es por ello que los hoteles deberán tomar registro de niñas, niños y adolescentes y asentar el parentesco que tienen con la persona que los acompaña o quien sea considerada como responsable.

¿Qué pasa si hay víctimas de violencia?

Cuando una mujer sea víctima de violencia y no cuente con identificación oficial vigente con fotografía para su registro, el hotel autorizará su hospedaje para salvaguardar su integridad y dará aviso de manera inmediata a la Fiscalía General de Justicia de la capital.

¿Qué datos personales se solicitarán en el hotel?

Los hoteles deben hacer un registro que tienen que incluir los siguientes datos:

Identificación oficial

Nombre completo del cliente

Domicilio

Hora de ingreso

Parentezco

De acuerdo con los reportes, también se tomarán datos del vehículo (en caso de que lo haya). Además, entre las medidas que tienen que cumplir los hoteles o moteles están cámaras de seguridad en accesos, pasillos y áreas comunes. De esta manera, se brindará una mejor protección a la población vulnerable.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

