Espinoza Paz pone el toque romántico a la Feria de Tizayuca 2026 este 14 de febrero

La Feria de Tizayuca 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados en Hidalgo para celebrar el Día del Amor y la Amistad. El municipio anunció una cartelera musical diversa, encabezada por Espinoza Paz el próximo 14 de febrero, ideal para disfrutar en pareja o con amigos.

El evento se realizará en Tizayuca, Hidalgo, con actividades culturales, gastronómicas y conciertos diarios. La feria busca atraer a visitantes de municipios cercanos y ofrecer un espacio seguro, festivo y familiar durante la primera quincena de febrero.

¿Cuáles son las fechas exactas de la feria?

La Feria de Tizayuca 2026 iniciará el viernes 6 de febrero y concluirá el domingo 15 de febrero. Durante 10 días consecutivos, el municipio concentrará espectáculos musicales y actividades recreativas.

Estas fechas permiten que el evento coincida con el 14 de febrero, lo que refuerza su atractivo como plan romántico. Autoridades locales esperan una alta afluencia durante ese fin de semana.

Cartelera de artistas: ¿Quién canta cada día?

La programación musical incluye géneros variados para distintos públicos.



6 de febrero: El Haragán y Cía, con rock urbano

7 de febrero: Edwin Luna, regional romántico

8 de febrero: Los Titanes de Durango

9 de febrero: Yeri Mua

10 de febrero: Sonido Famoso JG

11 de febrero: La Kumbre con K

12 de febrero: C-Kan

13 de febrero: Cardenales de Nuevo León Resiliencia

14 de febrero: Espinoza Paz

15 de febrero: Yaguarú, Los Destructores y Chamy Boy

La variedad musical convierte a la feria en un espacio incluyente y atractivo.

¿Por qué el 14 de febrero es especial con Espinoza Paz?

El concierto de Espinoza Paz coincide con el Día del Amor y la Amistad. Sus canciones románticas conectan de forma directa con parejas y fans del regional mexicano.

Temas como Un hombre normal y Lo intentamos hacen del show una experiencia emotiva. Se espera que sea una de las fechas con mayor asistencia.

¿Qué más ofrece la feria además de los conciertos?

La feria contará con juegos mecánicos, zona gastronómica, artesanías y áreas comerciales. Esto permite que los visitantes pasen todo el día en el recinto.

El ambiente está pensado para familias y parejas, con opciones accesibles y espacios seguros.

¿Cómo conseguir boletos o más información?

Los accesos para los conciertos se venderán en plataformas digitales y puntos físicos locales. El concierto del 14 de febrero podría agotarse con anticipación.

Las autoridades recomiendan seguir las redes oficiales de la Feria de Tizayuca para conocer precios, horarios y logística.

