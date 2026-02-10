SNTE y Frente Nacional provocarán bloqueos en la CDMX hoy martes

Vecinos e integrantes de la SNTE se manifestarán hoy martes 10 de febrero en la Ciudad de México (CDMX) con el objetivo de que las autoridades escuchen sus exigencias. Además grupos como el Frente Nacional por las 40 horas y otras organizaciones se concentrarán y harán bloqueos en las calles.

Calles cerradas hoy martes

Un tráiler descompuesto afecta la circulación en avenida Presidente Plutarco Elías Calles, a la altura de Calzada de la Viga, de acuerdo con las autoridades de vialidad, por lo que los conductores deberán tomar precauciones.

#PrecauciónVial | Afectada la circulación por tráiler descompuesto en Av. Pdte. Plutarco Elías Calles a la altura de Calz. de la Viga.

Frente Nacional por las 40 horas

El Frente Nacional por las 40 horas se manifestará en el Senado de la República, en contra de la reforma que está en proceso de aprobación en la que no hay garantía de dos días de descanso, ni certeza sobre cómo va a funcionar el sistema eléctrico de pago de horas extra.

La concentración comenzará a las 9:00 de la mañana y como organización de apoyo estará el Frente Antigentrificación de la Ciudad de México.

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX

Sociedad Unida por México en Acción

A las 11:00 de la mañana, la Sociedad Unida por México se manifestará en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, ubicada en avenida Ribera de San Cosme No.75, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Solicita el avalúo de predios ubicados en diferentes alcaldías.

Sección 34 del Estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Durante el día, la sección 34 del estado de Zacatecas del SNTE se concentrará en la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se ubica en República de Argentina No.28, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, para sostener una mesa tripartita con autoridades para dar continuidad al proceso de federación de la nómina educativa.

