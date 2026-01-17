Pese a que la ley lo prohíbe, afilian a Morena a más de un millón de maestros del SNTE

A pesar de que las leyes y estatutos internos de Morena y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) prohíben la afiliación corporativa, el líder de este gremio confirmó que suman más de 1 millón 250 mil maestros ingresados al partido político oficialista en el país.

Fue durante un encuentro con la líder morenista, Luisa Alcalde, en Piedras Negras, Coahuila, que el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas aseguró que a pesar de que el 50% del gremio del sindicato ya están afiliados al partido oficialista se busca ingresar a más maestros a la planilla guinda.

¿Qué dijo Cepeda Salas sobre la alianza SNTE-Morena?

Fue durante el encuentro entre la líder de Morena y el del SNTE el pasado jueves 15 de enero, que Cepeda Salas aseguró que de los 2.5 millones de maestros del sindicato a nivel federal, un millón 250 mil ya fueron adheridos al partido político guinda.

“Decir que a nivel nacional llevamos un millón 250 mil afiliados, aproximadamente, y seguimos en esa ruta porque creemos que podemos aportar muchas afiliaciones más”, aseguró Cepeda Salas a Alcalde.

Afiliaciones corporativas son ilegales en el país y dentro de Morena y el SNTE

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, está estrictamente prohibida cualquier tipo de forma de la afiliación corporativa en México, así como de organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos.

Sin embargo y más allá de lo que se menciona en dicho artículo, las mismas leyes y estatutos tanto de Morena como del SNTE prohíben este tipo de prácticas. “La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativos de ninguna índole”, se lee en las normas internas del partido oficialista.

Pese a ello, tanto los líderes del SNTE como de Morena se excusan argumentando que “no obligan a nadie” y que las afiliaciones son “voluntarias” por parte de cada maestro.

Como en los 70 con el PRI, Morena afilia sindicatos para apoyo en mítines

Vale la pena mencionar que estas prácticas de alianzas entre corporativos y sindicados con el gobierno oficialista no es algo nuevo, pues al igual que hoy, en la década de los 70 y 80 grupos de petroleros, ferrocarrileros y maestros formaban parte de la llamada primera fila en los mítines presidenciales del PRI en el Zócalo capitalino.

Ahora, la misma práctica que se criticó desde el partido oficialista, se está replicando en las internas de Morena para intentar “fortalecer su imagen”.

¿Problemas en la 4T? Existen desacuerdos por la reforma electoral

