Reportan bloqueos y manifestantes en Oaxaca; choques y cierres en carreteras hoy 10 de febrero

Este martes 10 de febrero de 2026, distintas carreteras del país registran afectaciones por accidentes viales, bloqueos y movilizaciones sociales, lo que ha generado cierres parciales, reducción de carriles y llamados a extremar precauciones.

Aunque en varias autopistas ya se restableció la circulación, destaca la presencia de manifestantes en Oaxaca , una zona clave para el tránsito entre el sureste y el centro del país.

Las autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como corporaciones estatales, informaron que la mayoría de los incidentes han sido atendidos; sin embargo, la situación sigue siendo dinámica y se recomienda a los automovilistas mantenerse informados antes de salir a carretera.

Bloqueo y manifestaciones en Oaxaca hoy 10 de febrero

Uno de los puntos más relevantes de la jornada se localiza en la autopista Tehuacán–Oaxaca, a la altura de la plaza de cobro Huitzo, donde se reporta la presencia de manifestantes.

Aunque hasta el momento no hay un cierre total a la circulación, el tránsito es lento y existe riesgo de bloqueos intermitentes, una práctica recurrente en esta zona cuando se desarrollan protestas sociales.

Este tramo es estratégico para la comunicación entre Puebla y Oaxaca, por lo que cualquier afectación puede generar retrasos importantes en el transporte de mercancías y en los traslados de largo recorrido.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

En Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de Cobro No. 79 Huitzo en el km 219+900 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Atienda indicación vial.

Accidentes y cierres carreteros en México: tramos afectados

Además de Oaxaca, otras entidades reportan incidentes viales que impactan la circulación. A continuación, el estado actual de las principales carreteras:



Autopista Acayucan – Cosoleacaque , km 30, dirección Acayucan: circulación restablecida tras atender un accidente

, km 30, dirección Acayucan: circulación restablecida tras atender un accidente Autopista Córdoba – Veracruz

Autopista Tehuacán – Oaxaca , km 53, dirección Tehuacán: circulación restablecida

, km 53, dirección Tehuacán: circulación restablecida Autopista Acatzingo – Ciudad Mendoza , km 171, dirección Ciudad Mendoza: cierre total por choque contra muro central y volcadura de tractocamión; en sentido Acatzingo hay reducción de carriles

, km 171, dirección Ciudad Mendoza: cierre total por choque contra muro central y volcadura de tractocamión; en sentido Acatzingo hay reducción de carriles Carretera San Felipe – Cerro Gordo, Guanajuato

Carretera León – Aguascalientes, Guanajuato , km 019+500: cierre parcial por percance

, km 019+500: cierre parcial por percance Carretera Córdoba – entronque Boticaria, Veracruz, km 011+300: cierre parcial por accidente

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Las autoridades insisten en conducir con precaución, respetar señalamientos y atender las indicaciones de personal vial.

En el caso de Oaxaca, se mantiene vigilancia ante la posibilidad de que las manifestaciones deriven en bloqueos totales durante el día.

