No caigas en el corralón; autos que no pueden transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

En la CDMX y Edomex se puso en marcha el programa Hoy No Circula para disminuir la contaminación ambiental y esta restricción también aplica 6 días a la semana, aquí te decimos qué autos no pueden transitar por las restricciones del Sabatino este 7 de febrero.

¿Qué autos no pueden circular hoy en CDMX y Edomex?

Para este primer sábado , los automóviles que no pueden circular son los que tengan Holograma 1 y el último dígito de su placa sea impar.

Tampoco pueden circular los vehículos con Holograma 2 y foráneos sin importar su número de placa.

Es importante tomar en cuenta que los únicos coches que pueden circular todos los días son los que tengan holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos.

¿En dónde y a qué hora aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en estos municipios de Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX es de 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil 400 pesos. Mientras que en el Edomex la sanción es de 20 UMAs es decir poco más de 2 mil pesos.

Así que si quieres evitar pagar costosas multas te recomendamos siempre consultar si tu auto puede circular ya que si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental las restricciones pueden cambiar.

