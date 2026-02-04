Marcha de trabajadores del Metro y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones informó que hoy miércoles 4 de febrero se tienen previstas 1 marcha y 6 bloqueos en 3 alcaldías de la CDMX, estas son las calles que tendrán afectaciones para que tomes previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Marcha de trabajadores del Metro

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realizarán una marcha a las 15:30 horas en la Estación “Balderas”, línea 1 y 3 del Metro ubicada en Av. Chapultepec y Av. Balderas, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por bloqueos

Además, extrabajadores de la extinta Ruta 100 llevarán a cabo una movilización a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur ubicado en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

A las 11:00 horas, la colectiva "Somos ellas" se manifestarán en la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Oriente Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Colectivo Nacional "No más presos inocentes" se reunirán en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 14:30 horas, integrantes de la coordinadora nacional de usuarios en resistencia se manifestarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suarez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

También habrá una concentración a las 18:00 horas en la Estación “Juárez”, línea 3 del Metro ubicada en Av. Balderas y Artículo 123, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.