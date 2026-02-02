Explosión por fuga de gas destroza casa en Álvaro Obregón, CDMX; bomberos atienden emergencia

Una fuga de gas ocasionó una explosión en una casa ubicada en la colonia Axotla, de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), durante la tarde de este lunes 2 de febrero.

De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudió a la zona del siniestro para ayudar a las personas dentro de la casa y atender la emergencia. Te contamos todos los detalles.

Explota casa por fuga de gas en la CDMX; bomberos trabajan en Álvaro Obregón

Bomberos de la CDMX atienden una explosión por fuga de gas en la Álvaro Obregón

Esta tarde se registró una fuerte explosión, al parecer provocada por una fuga de gas en un domicilio ubicado en la calle Progreso, en la colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la CDMX.

La explosión destrozó la parte de enfrente de la casa, pues en la acera se pueden ver fragmentos de vidrios, lámina de la puerta del estacionamiento. El siniestro también ocasionó daños en las casas de enfrente.

Se registra una explosión en un inmueble por acumulación de gas en Progreso e Industria, colonia Axotla, en Álvaro Obregón



Autoridades atienden a una mujer con crisis nerviosa

Los bomberos de la CDMX acudieron de inmediato a la zona y atendieron de emergencia a una mujer que se encontraba dentro del inmueble en el momento de la explosión y que presentaba una crisis nerviosa.

Asimismo, los bomberos pusieron a salvo a un perrito que se encontraba dentro del domicilio. Afortunadamente, también se encontraba en buen estado.

