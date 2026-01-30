¡Le destrozó la cadera! Hombre arroja al perro Lobito desde enorme escalera de 10 metros en Naucalpan, Edomex | VIDEO

El caso del perro Lobito causó indignación en México, luego de que se viralizó un clip en el que se observa el momento justo en el que un hombre lanza al perrito desde lo alto de una escalera de aproximadamente 10 metros de altura en calles de Naucalpan, Edomex. Te contamos los detalles de esta lamentable historia.

Lanzan de una escalera al perro “Lobito"; quedó con la cadera destrozada

¿Qué le pasó al perro Lobito en Naucalpan?

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se ve el momento en el que un hombre arroja al perro Lobito desde lo alto de una enorme escalera en una calle de Naucalpan, Estado de México.

La fuerte caída le provocó al perro Lobito graves lesiones en la cadera y el fémur, por lo que su vida corría peligro. Afortunadamente, los vecinos de la zona acudieron en auxilio de la mascota y pudieron solicitar el apoyo de la fundación Mundo Patitas, quienes llevaron al perrito a una veterinaria en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para que recibiera la atención que requiere para sanar lo antes posible.

VIDEO: Lobito estaba dormido antes de ser lanzado por las escaleras

Pero, ¿por qué el hombre cometió maltrato animal ? La fundación Mundo Patitas compartió un video tomado por un negocio cercano al lugar donde ocurrió la agresión, en el que se puede ver que Lobito estaba dormido, cuando otro perro, mascota del presunto responsable, se acercó a atacarlo. Lobito se defendió y esta fue la razón por la que el hombre terminó por lanzarlo por la enorme escalera de San Lorenzo Totolinga en Naucalpan.

Lobito cayó unos 50 escalones,una tremenda caída que le causó lesiones que ponen en riesgo su vida.

Lobito es reportado como estable

En entrevista para adn Noticias, la médica veterinaria, Miriam Fajardo, que atiende a Lobito reveló que el perrito se encuentra estable, a pesar de sus fracturas en cadera y fémur y se está valorando si es posible realizar una cirugía, pues la edad de Lobito complica un poco más su situación.

Por el momento, el perrito quedará resguardado por la fundación Mundo Patitas y es probable que se busque un hogar para el perrito a fin de evitar que regrese a la zona donde fue agredido.

Por su parte la fundación Mundo Patitas exige justicia para el perrito y que se castigue al hombre que lo lanzó por las escaleras.

