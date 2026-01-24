Fuga de gas paraliza la Autopista México - Pachuca a la altura de Tizayuca

Una fuga de gas natural provocó el cierre total de la Autopista México - Pachuca a la altura de la colonia Plazas, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la tarde-noche de este 24 de enero de 2026. El incidente activó un amplio operativo de seguridad para proteger a automovilistas y habitantes de la zona.

El bloqueo afecta ambos sentidos de una de las vías más transitadas entre la Ciudad de México y la capital hidalguense. Aunque no se reportan lesionados, las autoridades mantienen la circulación suspendida por riesgo de explosión y exposición al gas.

¿Qué sucedió exactamente?

Se detectó un escape de gas natural en el kilómetro 55+200 de la autopista. El flujo constante del combustible obligó a cerrar la vialidad de forma inmediata.

El gas natural representa un riesgo elevado en zonas abiertas al tránsito, por lo que la contención resulta prioritaria para evitar accidentes mayores.

¿Cuándo y dónde ocurrió?

El hecho se registró el 24 de enero de 2026, alrededor de las 19:20 horas. La zona afectada se localiza en Tizayuca, Hidalgo.

Este punto conecta regiones clave del Valle de México, lo que genera impacto directo en la movilidad regional.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

Se activaron protocolos de emergencia y se aseguró el perímetro. La autopista quedó cerrada en ambos sentidos.

Equipos especializados trabajan para controlar la fuga y evaluar daños en la infraestructura.

Autoridades que respondieron al llamado

La SSPH encabeza el operativo con apoyo de la Sedena y la Guardia Nacional.

La coordinación busca garantizar seguridad vial y restablecer el tránsito sin riesgos.

Recomendaciones para la ciudadanía

Evitar circular por la zona afectada

Usar carreteras alternas federales

Consultar apps de tráfico en tiempo real

Reportar olor a gas al 911

Seguir avisos oficiales

¿Cuál es el estado actual del incidente?

Hasta el último reporte, la fuga continúa activa y el cierre se mantiene. No hay hora confirmada para la reapertura.

Las autoridades piden mantenerse informados por canales oficiales.

