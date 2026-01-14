VIDEO: Evitan accidente de pipa en Edomex por fuga; cuerpos de emergencia se movilizan para impedir explosión

La tarde de este miércoles fue captado en video el momento en el que una pipa transportadora de gas LP presenta una fuga y empieza a escaparse el combustible, para fortuna los operadores se dieron cuenta de lo que ocurría y lograron evitar un accidente mayor. Todo esto ocurrió en calles del municipio de Tultitlán en el Estado de México.

Al lugar también acudieron servicios de emergencia los cuales intervinieron la vialidad mientras se aseguraba que no había peligro de alguna explosión como lo ocurrió el pasado septiembre en La Concordia en Iztapalapa.

Video de la fuga en pipa de gas LP en Tultitlán

Las escenas fueron captadas por cámaras del C5 del Edomex en un video en el que se observa cómo el chófer de la pipa nota que hay una fuga y rápidamente detiene su unidad para bajar y cerrar las llaves evitando algún accidente mayor. Momentos más tarde se observa a elementos de la policía desviar automóviles para acordonar la zona e impedir alguna catástrofe.

#EvitaLaZona🚨



Cuerpos de emergencias 🚒 🚓 se encuentran laborando por una #FugaDeGasControlada de una pipa, en Av. Hermenegildo Galeana, colonia Buenavista, municipio de #Tultitlán.



✅ Se recomienda utilizar vías alternas.#Emergencias ☎️ 9️⃣1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/zwbeAqkZSF — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 14, 2026

Explosión de pipa en en la autopista México - Querétaro

Durante la madrugada de este miércoles una pipa de gas si explotó provocando un incendio en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec en el Estado de México. El accidente provocó cierre de carriles rumbo a la Ciudad de México.

El momento en el que la pipa de gas ya se estaba incendiando fue captado por varios automovilistas que pasaban por el lugar. Afortunadamente debido a esta emergencia las autoridades no reportaron lesionados, aunque al momento el estado de salud del conductor de la pipa de gas se desconoce.

