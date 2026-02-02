Lunes de puente pero también de bloqueos y rodadas ciclistas en CDMX

Peatones y automovilistas tomen precauciones porque a pesar de que hoy es lunes de puente habrá bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) y manifestaciones, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las protestas se unirán a las rodadas ciclistas y las calles cerradas por accidentes y obras de mantenimiento que no dejan a los automovilistas circular adecuadamente.

Frente Nacional por las 40 horas

El Frente Nacional por las 40 horas se manifestará a las 10:00 de la mañana en el Senado de la República, que se ubica en avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, bajo el lema "Si no hay 40, queremos 35", en contra de la reforma que se encuentra en proceso de aprobación en el Senado en la que no hay garantía de dos días de descanso, y no hay certeza sobre cómo va a funcionar el sistema electrónico de pago de horas extras, jornadas de 12 horas, ni la reducción de salarios.

Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad

A las 12:00 de la tarde, el Movimiento Animalista contra la Autoridad, se manifestará frente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se encuentra en Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen la entrega del predio del "Refugio Franciscano" a la Asociación Franciscana, después de que la jueza por ministerio de Ley del Juzgado 60 de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México dictara un acuerdo en el que, al dar cumplimiento a la suspensión concedida del re refugio, fijó entregar la posesión del inmueble que fue desalojado.

¿En dónde habrá bloqueos hoy 2 de febrero?

A las 17:00 horas, artistas urbanos de la Ciudad de México, se manifestará y posiblemente harán bloqueos en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, que se ubica en Diagonal 20 de Noviembre No.294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en solicitud de asignación de espacios para realizar sus actividades.

Rodadas ciclistas

Al Mirador de la Rana "Ciclistas Unidos CDMX", saldrá a las 7:30 de la mañana de la estación Oceanía del Metro

Al Molino de las Flores, "Bike Tours MX" saldrá a las 7:30 de la mañana del Parque del Mestizaje, Prolongación Misterios, colonia Santa Isabel Tola



