Bloqueos, marchas y rodadas paralizan calles de CDMX hoy sábado

Todos los días en la CDMX hay movilizaciones sociales y hoy sábado 31 de enero se llevarán a cabo marchas, bloqueos y rodadas en calles y avenidas principales de 10 alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Lista de calles cerradas por bloqueos hoy

A las 08:00 horas en Salones“Annies” ubicado en Av. 8 No. 214, colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza.

A las 10:00 horas en Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 10:30 horas en Miguel Laurent No. 48, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

A las 11:00 horas en Estela de Luz en Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo y en Refugio Franciscano A.C. Carretera México-Toluca KM 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

A las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 13:00 horas en Estación “Ixtlixóchitl”, línea 12 del Trolebús en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán con rumbo a Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo, colonia Del Carmen y en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

A las 14:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Tláhuac No. 181, colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa.

A las 15:30 horas en Consulado General de España en Galileo No. 114, colonia Polanco 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas en CDMX este sábado

Mientras que las rodadas se llevarán a cabo en:

Estación“Nopalera” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Tláhuac , colonia Santa Ana Poniente a las 08:00 horas.



, colonia Santa Ana Poniente a las 08:00 horas. Hospital Materno Infatil Tláhuac, Calz.Tláhuac Chalco No. 231 , colonia La Loma a las 09:00 horas.



, colonia La Loma a las 09:00 horas. Canal Nacional y Río Churubusco , Col. Paseo de Taxqueña a las 15:00 horas.



, Col. Paseo de Taxqueña a las 15:00 horas. Banco Bienestar Xochimilco, Pino No. 74, colonia Barrio La Guadalupita a las 15:30 horas.

