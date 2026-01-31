ARMY alza la voz en CDMX y convoca a marcha pacífica por transparencia en boletos de BTS

La comunidad ARMY en México anunció una marcha pacífica en la Ciudad de México (CDMX) para exigir claridad y soluciones ante presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS programados en mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La movilización, impulsada por Unión ARMY México, aclara que no está dirigida contra BTS, HYBE ni el fandom, sino contra los procesos de venta gestionados por Ticketmaster y OCESA, que dejaron a miles de fans sin acceso a entradas pese a contar con códigos válidos.

¿Cuándo y a qué hora es la marcha?

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Reunión: 12:40 a 12:50 p.m.

Inicio: 1:00 p.m.

Término estimado: 3:00 p.m.

“Es una marcha ordenada, sin bloqueos y con respeto total”, señalaron ARMY en redes oficiales.

💡 ¡Recuerda! Solo los fans que se hayan registrado para la venta ARMY

MEMBERSHIP con un correo que coincida exactamente con el de su cuenta

Ticketmaster podrán acceder a la preventa.

Punto de encuentro y ruta

Inicio: Metro Cuauhtémoc, Línea 1

Metro Cuauhtémoc, Línea 1 Destino: Oficinas de Profeco, Colonia Doctores

El recorrido avanzará por Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, con posibles ajustes por seguridad.

Qué llevar y recomendaciones

Listón o globos morados

Lightstick ARMY Bomb

Playera o accesorios de BTS

Agua, gorra y protector solar

“Cero violencia, cero provocaciones. No representamos el vandalismo”, recalcaron organizadores.

¿Cuáles son las principales exigencias?

ARMY exige:



Claridad y transparencia en el proceso de venta

Investigación por parte de Profeco sobre irregularidades

Medidas contra la reventa masiva y precios excesivos en plataformas externas

Cancelación de boletos irregulares o acaparados

Sanciones a Ticketmaster y OCESA si se confirman abusos

Respeto a las condiciones originales de venta:

Preventa exclusiva digital para miembros ARMY, sin ventas físicas no anunciadas ni prioridad a revendedores



“No es por enojo, es por derechos como consumidores”, difundieron en sus comunicados. Cabe destacar que Ticketmaster negó prácticas como precios dinámicos, ventas físicas irregulares o facilitación de reventa, pero el movimiento insiste en que miles de consumidores se vieron afectados, incluso quienes no lograron boletos.

La publicación finalizó con una reflexión "¡Juntos somos más fuertes! Si planeas unirte, mantente atento a actualizaciones oficiales de Unión ARMY México en redes para cualquier cambio de último minuto."

