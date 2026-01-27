Transportistas y profesores sindicalizados realizarán bloqueos en la CDMX hoy 27 de enero

La Ciudad de México (CDMX) será nuevamente sede de bloqueos y manifestaciones hoy martes 27 de enero de 2026 y de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las alcaldías más afectadas serán Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa.

Este día, sindicatos de trabajadores de la UNAM, profesores de la CNTE, sindicalizados de transporte de pasajeros y colectivos realizarán bloqueos y se manifestarán en varios puntos de la capital.

Se registra bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez por presencia de manifestantes

Profesores de la CNTE

Profesores de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participarán en la sede, ubicada en Belisario Domínguez No.32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 8:00 de la mañana y 2:30 de la tarde.

Sindicato de trabajadores de la UNAM

A las 10:00 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestarán frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encuentra en Avenida Insurgentes Sur No. 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Exigen aumento salarial para el sector académico y que se garantice que ningún trabajador o trabajadora administrativa o académica, perciba un salario por debajo del salario mínimo.

Sindicato de Trabajadores de Transporte de la CDMX

En punto de las 12:00 de la tarde, el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México protestará en los Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, que se ubica en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen salario justo para fortalecer las prestaciones del contrato.

