Registro único de mascotas CDMX: Requisitos, fechas, precio y quiénes deben hacerlo

¿Ya tienes la CURP de tu perro ? El registro único de animales de compañía (RUAC) es un trámite que debe realizar toda persona que tenga perros o gatos en la Ciudad de México (CDMX).

El RUAC CDMX es más que un trámite, se trata de un documento que también funciona como una medida de protección, ya que facilita localizar a tu perro o gato en caso de extravío, garantiza su acceso a campañas de salud y forma parte de una tenencia responsable. Si tienes una mascota y aún no cuentas con su CURP, en adn Noticias, te contamos cómo registrar a tu mascota en la CDMX, paso a paso y sin complicaciones.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

Requisitos para registrar a mi mascota en la CDMX

Para hacer el registro de mascotas en CDMX (RUAC) necesitas:

Cuenta Llave CDMX (gratuita y obligatoria)

(gratuita y obligatoria) Datos personales del tutor o tutora (nombre, correo, teléfono)

Fotos de tu mascota : frontal, lateral y con el tutor

: frontal, lateral y con el tutor Acceso a internet y paciencia para completar el formulario en línea

OJO: Es muy importante que tomes en cuenta que el registro de mascotas es un trámite que no tiene costo, es totalmente a gratuito para todos los capitalinos que tengan un lomito o un michi en casa.

Pasos para inscribir a mi mascota en el RUAC

Ingresa al sitio del RUAC en este ENLACE

Teclea tu nombre y apellido

Proporciona un número de contacto y un correo electrónico

La plataforma enviará una liga de acceso al correo para continuar con el registro

Anota los datos del propietario de la mascota

Sube las fotos de tu mascota

Obtén la CURP de tu perro o gatito

¿Qué pasa si no registro a mi mascota?

Una de las dudas más comunes es si existe una multa o sanción por no registrar a las mascotas en el RUAC CDMX. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales contempla el registro de mascotas como una obligación del tutor y no hacerlo constituye una falta administrativa.

Las multas por no registrar a tu mascota en la CDMX van de van de aproximadamente $2,375 a $3,394 pesos (21 a 30 UMAs), y potencialmente arresto administrativo. Pero esto, solo en caso de que tu mascota se vea involucrada en un incidente (como una pelea) y un juez o Ministerio Público te requiera el registro.

En la práctica, las multas automáticas por no registrar a tu mascota no se aplican sin un proceso legal formal.

¿Cuándo es el último día para registrar a las mascotas?

A diferencia de otros trámites, no existe una fecha límite oficial para registrar a tu mascota en el RUAC CDMX. La plataforma está abierta todo el año, y puedes hacerlo en cualquier momento.

OJO: Mientras más rápido registres a tu mascota, mejor protección tendrá tu perro o gato ante posibles extravíos o situaciones de emergencia.

¿Cómo saco la Llave CDMX?

Ingresa a este ENLACE

Da clic en ‘Crear cuenta’

Teclea tu CURP

Da clic en No soy un robot y continuar

Anota tu código postal y colonia

Ingresa un correo electrónico y celular

Da clic en ‘Siguiente’ y crea tu contraseña

Da clic en ‘Finalizar’

La Llave CDMX también es un trámite gratuito y es indispensable para realizar varios trámites en la CDMX, además del registro de mascotas.

