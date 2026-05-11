¡Ten paciencia! Demoras en tres líneas del Metro CDMX tras retiro de un tren hoy 11 de marzo

¡Ten mucha paciencia este lunes! El transporte público de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una de sus jornadas más caóticas hoy 11 de mayo de 2026, pues el Metro y el Metrobús tienen retrasos debido a problemas con sus unidades.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en las líneas 3, 12 y A se tuvo que parar la circulación de los trenes, debido a que se revisó a unidades en las vías, eso ha provocado retrasos de más de 20 minutos.

Mientras tanto, la línea 4 del Metrobús enfrenta ligeras demoras debido a que una unidad atropelló que dos conductores que se pasaron el alto, en la avenida San Pablo de la alcaldía Cuauhtémoc; todas las personas fueron atendidas.

#MetroAlMomento



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 9, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 3, Línea 7 y Línea 8 . Personal se encuentra… pic.twitter.com/VU0rU2Ux1O — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 11, 2026

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Retrasos en las líneas del Metro CDMX

Así avanza el Metro CDMX hoy 11 de mayo 2026:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 2

Retrasos de 15 minutos en la línea 3 tras la revisión de un tren ; comienzan a llenarse los trenes

tras la ; comienzan a llenarse los trenes Retrasos de más de 10 minutos en la línea 5 ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 7 ; autoridades aseguran que agiliza la circulación y la salida de los trenes

; autoridades aseguran que agiliza la circulación y la salida de los trenes Retrasos de más de 10 minutos en la línea 8

Retrasos de más de 15 minutos en la línea 12 después de la revisión de un tren en las vías; comienzan a llenarse las estaciones y desalojaron a personas en algunas estaciones rumbo a Mixcoac

después de la en las vías; comienzan a llenarse las estaciones y desalojaron a personas en algunas estaciones rumbo a Mixcoac Retrasos de más de 10 minutos en la línea A tras la revisión de un tren

tras la revisión de un tren Retrasos de más de 10 minutos en la línea B

En tanto, es importante mencionar que están cerradas las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la línea 2, así como Auditorio en la línea 7.

¿Cómo va el Metrobús CDMX?

En el caso del Metrobús CDMX, el principal retraso se ve en la línea 4, debido a que se presentó un accidente de tránsito entre una unidad y dos motociclistas cerca de la estación Mercedes, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La unidad se encuentra desalojada, pero la circulación continúa fluida para los demás automovilistas.

Hasta ahora, el resto de las líneas circulan con normalidad; sin embargo, las estaciones comienzan a llenarse, por lo que se pide paciencia para evitar un accidente.

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