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¡Evita multas! Autos que no circulan este lunes 11 de mayo en CDMX y Edomex

Este día están exentos los autos con holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, taxis, unidades de emergencia y vehículos con Pase Turístico vigente.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El programa Hoy No Circula sigue vigente en el Valle de México durante este lunes 11 de mayo 2026, por lo que no podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) los siguientes automóviles:

  • Engomado amarillo
  • Placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

Estas medidas aplican desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que es importante que revises las restricciones para evitar sanciones y contratiempos.

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¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula hoy 11 de mayo?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que sí pueden circular en el Valle de México son:

  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Transporte público y taxis
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos con Pase Turístico vigente

Si no cumples con algunas de estas características, siendo engomado amarillo y las placas antes mencionadas, podrás ser acreedor a una multa de hasta 30 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos.

¿Hay probabilidad de Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo a la Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el índice de aire y salud es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado; sin embargo, esto aún no es determinante para que se active el Doble Hoy No Circula en la capital y el Estado de México.

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