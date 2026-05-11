¡Evita multas! Autos que no circulan este lunes 11 de mayo en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sigue vigente en el Valle de México durante este lunes 11 de mayo 2026, por lo que no podrán circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) los siguientes automóviles:

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Estas medidas aplican desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que es importante que revises las restricciones para evitar sanciones y contratiempos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 11 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Y9K051AO1g — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 11, 2026

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¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula hoy 11 de mayo?

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que sí pueden circular en el Valle de México son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Si no cumples con algunas de estas características, siendo engomado amarillo y las placas antes mencionadas, podrás ser acreedor a una multa de hasta 30 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), lo que equivale a más de tres mil pesos.

¿Hay probabilidad de Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo a la Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el índice de aire y salud es aceptable, por lo que el nivel de riesgo es moderado; sin embargo, esto aún no es determinante para que se active el Doble Hoy No Circula en la capital y el Estado de México.

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