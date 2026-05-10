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Anuncian cierre de calles por último concierto de BTS y llegada de ARMY
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ARMY paraliza la CDMX por conciertos de BTS
Al menos 40 mil fans llegaron a las inmediaciones del Estadio GNP Seguros por los conciertos de BTS; se cerrarán calles.
Metadatos del artículo
Publicado
10/05/2026
🕐
15:16
Por:
Adriana Pacheco
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