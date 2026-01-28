Tren impacta automóvil en Circuito Interior, CDMX, y genera tráfico en la zona; estas son las rutas alternas

Una persona quedó atrapada al interior de un automóvil tras un choque con un tren la mañana de este 28 de enero en un cruce ferroviario de la Ciudad de México (CDMX), lo que generó una congestionada carga vehicular en puntos clave de la capital.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre, en los límites entre las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, según reportes preliminares de autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia.

🔻Servicios de emergencia atendieron a dos personas que quedaron atrapadas en un vehículo particular tras un choque sobre la Av. Ferrocarril de Cuernavaca y Río Consulado, en la alcaldía Gustavo A. Madero



📹: Karen Ortega (@ortega__karen) pic.twitter.com/ETHZgBoIE6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 28, 2026

Rescate de una persona

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la SSC se encuentran en el lugar realizando labores de extracción para sacar a la persona atrapada en el vehículo siniestrado; sin embargo, en un momento se dijo que fueron dos los accidentados.

Hasta el momento no se han confirmado la identidad ni el estado de salud del ocupante, aunque el operativo de rescate continúa activo.

Vialidades afectadas y rutas alternas por accidente con tren en CDMX

Debido al choque, la circulación presenta afectaciones considerables en ambas vialidades. El flujo de automóviles ha sido reducido, provocando filas en dirección tanto al norte como al sur de Circuito Interior y sobre Ferrocarril Hidalgo.

En caso de puedas evitar la zona, estas son las rutas alternas:



Avenida Insurgentes Norte , para quienes se dirigen hacia el centro o el norte de la ciudad

, para quienes se dirigen hacia el centro o el norte de la ciudad Eje 1 Norte (José Antonio Alzate), opción para rodear la zona afectada y reincorporarse a Circuito Interior más adelante

(José Antonio Alzate), opción para rodear la zona afectada y reincorporarse a Circuito Interior más adelante Eje 3 Oriente (Avenida Eduardo Molina), ideal para quienes buscan avanzar hacia el oriente y evitar Ferrocarril Hidalgo

(Avenida Eduardo Molina), ideal para quienes buscan avanzar hacia el oriente y evitar Ferrocarril Hidalgo Circuito Interior Río de los Remedios , como vía alterna para desahogar el tránsito pesado

, como vía alterna para desahogar el tránsito pesado Calzada de Guadalupe , alternativa para automovilistas con dirección al poniente.

, alternativa para automovilistas con dirección al poniente. Avenida Tajín, útil para conectar con otras vialidades secundarias y retomar el trayecto

Las autoridades de tránsito han señalado que la movilidad podría demorarse más de lo habitual en el área.

Se espera que en las próximas horas las dependencias den informes más completos sobre el estado de los lesionados y el tiempo estimado para restablecer la circulación.

