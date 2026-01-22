SSC abre 600 vacantes como policía; dará apoyo de 4 mil pesos durante entrenamiento

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está buscando profesionistas para laborar como Policía con funciones de Analista Táctico e Investigador y ofrece apoyo económico durante entrenamiento, si estás interesado, te decimos cuáles son los requisitos y todos los detalles para que puedas aplicar a la vacante .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos y registro para ser policía de la SSC

Los interesados en la vacante como Policía con funciones de Analista Táctico e Investigador deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mexicano de entre 23 y 35 años cumplidos.

Estatura mínima de 1.60 en hombres y 1.50 en mujeres.

Licenciatura concluida en Informática, Mecatrónica, Sistemas, TI, Programación, Ciencia de Datos, Derecho, Criminalística, Criminología, Seguridad Pública, Comunicación Geografía, Publicidad, Psicología o Ciencias Exactas.

Ser de notoria buena conducta y son antecedentes penales ni procesos en curso.

La documentación necesaria es original y copia de:

Acta de nacimiento

Certificado o cédula profesional con promedio mínimo de 8.0

Dos cartas de recomendación

Declaración firmada najo protesta de decir verdad en la que manifieste no consumir sustancias prohibidas ni padecer alcoholismo y de que reconozca su condición de aspirante y acepte los resultados

Cartilla militar liberada

Certificado médico reciente de máximo 30 días

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP

Constancia de no inhabilitación

Constancia de no antecedentes penales local y federal

Constancia de no deudor alimenticio

Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro

Constancia de situación fiscal con domicilio coincidente con INE

Quienes cumplan con los requisitos deberán realizar su pre-registro en línea en el siguiente enlace y entregar documentación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México en Camino al Desierto de los Leones 5715 colonia Olivar de los Padres en la alcaldía Álvaro Obregón o en Calzada San Antonio Abad 130 en el cuarto piso de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas.

Apoyo de 4 mil pesos durante entrenamiento

De acuerdo con la vacante hay 600 plazas disponibles con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta cubrir las plazas.

El Programa de Formación Inicial es de 6 meses o mil 200 horas, además, se brindará un Curso de Especialización de 475 horas presencial en internado con prácticas in situ.

Los cadetes recibirán uniforme, material, alimentación, alojamiento y apoyo económico de 4 mil pesos mensuales, servicios médicos y asistencia durante la formación.

Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.