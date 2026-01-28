Cae “El Elmo”, líder de “Los Elmos”, en CDMX; estaría ligado al Cártel de Tláhuac

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la detención de Jesús Antonio “N”, también identificado como Jesús “G” y conocido con el alias de El Elmo, presunto líder del grupo delictivo Los Elmos, que opera en la alcaldía Tláhuac.

El sujeto es señalado por su posible relación con delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que la captura se logró como resultado de las estrategias para la desarticulación de células criminales en dicha demarcación. A través de su cuenta oficial en X, detalló que elementos de la policía capitalina detuvieron al implicado en la colonia Asunción.

#Importante | Resultado de las estrategias para la desarticulación de células delictivas, en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jesús Antonio "N", identificado como integrante de un grupo delictivo que opera en dicha demarcación.



Detención de 'El Elmo' en Tláhuac: así fue el operativo

De acuerdo con la información oficial, Jesús Antonio “N” fue detenido en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo con placas del estado de Michoacán .

El aseguramiento se dio durante un despliegue operativo enfocado en el combate a los generadores de violencia en Tláhuac; sin embargo, versiones periodísticas señalan que la detención ocurrió tras una persecución.

Información extraoficial detalla que El Elmo presuntamente disparó contra elementos de la SSC, chocó contra otros automóviles e incluso impactó patrullas durante su intento de escape.

El vehículo que conducía, una camioneta Audi, terminó con severos daños en la parte frontal, imágenes que fueron difundidas en redes sociales. Hasta el momento, la SSC no ha confirmado oficialmente estos detalles.

Posible vínculo con el Cártel de Tláhuac

Además de su presunta actividad como narcomenudista e invasor de predios, otros reportes señalan que Jesús “G” estaría asociado a delitos de homicidio y extorsión para el Cártel de Tláhuac , una de las organizaciones criminales más violentas que han operado en la Ciudad de México en los últimos años.

Datos del detenido según el Registro Nacional de Detenciones

El Registro Nacional de Detenciones indica que la detención se realizó sobre la calle Mariano Escobedo, entre Juan Escutia y Morelos, cerca de la Escuela Secundaria No. 16´. En los próximos días u horas se definirá su situación jurídica.

