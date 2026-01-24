Chamba en Walmart por $35,000 pesos: lanzan vacante en CDMX de lunes a viernes

Si buscas una chamba en Walmart con sueldo de hasta $35,000 pesos, esta vacante en la CDMX podría ser ideal para ti. La empresa ofrece un puesto presencial de lunes a viernes, en la zona Toreo, dentro de su equipo de Recursos Humanos. Esta posición ofrece la posibilidad de trabajar en un entorno corporativo dinámico, donde la innovación en procesos y el desarrollo de equipos se colocan como prioridades fundamentales.

La posición de HBRP Jr. en Walmart México ofrece un salario mensual entre $33,000 y $35,000 pesos, con contratación de tiempo completo en modalidad presencial. El puesto se ubica en la zona de Toreo, CDMX, y forma parte del área de Recursos Humanos de la compañía.

Integrarse a este equipo implica participar en la atracción de más de 150,000 nuevos asociados cada año, colocando al talento en el centro de la estrategia corporativa. El rol se desarrolla en un ambiente donde la innovación en reclutamiento y la experiencia del candidato son elementos clave para el éxito organizacional.

El profesional seleccionado deberá implementar la estrategia de Recursos Humanos de manera integral en conjunto con el negocio, asegurando su alineación con los objetivos de la Tribu de RH. Sus funciones incluyen gestionar el Business Plan de costos de mano de obra, desarrollar soluciones de valor y promover decisiones basadas en datos.

Requisitos y responsabilidades para aplicar a la chamba en Walmart

También brindará mentoría y coaching al liderazgo, trabajará en el desarrollo de talento y asegurará equipos de alto desempeño con métricas alineadas a la estrategia corporativa. La posición requiere capacidad de análisis, comunicación estratégica y habilidad para conectar datos con las necesidades reales del negocio en todas sus áreas. Para aplicar a esta chamba deberá cumplir los siguientes requisitos:

Experiencia de 1 a 2 años en áreas de Recursos Humanos o relacionadas (deseable en Category Strategy)

Inglés intermedio-avanzado

Habilidades intermedias en Excel

Competencias en influencia, comunicación, proactividad, adaptabilidad, planeación y mejora

Capacidad de estrategia y análisis para conectar datos, negocio y stakeholders con impacto

Conocimientos básicos de legislación laboral

Educación mínima: universitario sin título

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes en jornada completa presencial en Toreo, CDMX

Los interesados deben postularse a través de la plataforma de OCC, adjuntando su CV en la vacante con ID 20934780. Walmart reitera que no solicita dinero ni información financiera durante el proceso y mantiene su compromiso con un ambiente de trabajo respetuoso, diverso e inclusivo.