Comprar en Walmart es más fácil con Gemini: El anuncio que revoluciona el comercio minorista

El comercio minorista entra en una etapa clave con anuncios que impactan a los consumidores. Google integra nuevas capacidades junto a Walmart para personalizar compras mediante Inteligencia Artificial, con herramientas conversacionales que acercan productos, precios y decisiones cotidianas a millones de usuarios digitales actuales.

La apuesta apunta a transformar la forma de buscar, comparar y comprar dentro de un mismo entorno digital, con procesos más intuitivos, respuestas precisas y entregas rápidas, en un contexto donde la tecnología redefine hábitos de consumo. En esta primera etapa, esta función sólo estará disponible en Estados Unidos pero está planificado que se extienda a otros mercados en los próximos meses.

Walmart y Google se unen para mejorar la experiencia de los clientes con IA.|Sitio Web Walmart

¿Cómo funciona el nuevo asistente de compras de IA de Google en Walmart?

La función integra a Gemini con catálogos de minoristas para responder consultas de compra con productos relevantes, según contexto y temporada. El sistema prioriza precios competitivos, disponibilidad inmediata y sugerencias acordes a cada conversación, sin salir del entorno del asistente.

Las respuestas evolucionan conforme el usuario dialoga, lo que permite mostrar artículos adicionales, servicios útiles y opciones complementarias. Esta dinámica convierte la búsqueda tradicional en una experiencia guiada, con mayor precisión informativa y decisiones mejor fundamentadas para compradores digitales actuales.

El modelo se apoya en protocolos de comercio universal que conectan inventarios físicos y digitales. Así, la plataforma ofrece resultados confiables, consistentes y accionables, alineados con necesidades reales, tiempos de entrega reducidos y preferencias expresadas durante la interacción del usuario.

¿Cómo convertir a Gemini en tu asistente de compras en las tiendas Walmart y Sam's Club?

Para usar Gemini como asistente de compras, los clientes vinculan sus cuentas de Walmart y Sam's Club dentro del chatbot. Esta conexión habilita recomendaciones personalizadas, integración de carritos existentes y acceso directo a beneficios de membresías activas para usuarios frecuentes.

Con el historial de compras, el sistema sugiere productos complementarios y optimiza cada pedido en tiempo real. Además, combina artículos nuevos con selecciones previas, lo que facilita compras completas sin pasos extra ni cambios de aplicación para clientes digitales.

La experiencia se completa con opciones de entrega acelerada desde tiendas y clubes cercanos. Los usuarios eligen dónde y cuándo recibir pedidos, con tiempos que reducen esperas y refuerzan la conveniencia en la vida diaria urbana moderna local.