Chamba de hasta $12,000 al mes con Servidores del Bienestar: Estos son los requisitos que debes cumplir

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) ha lanzado una oportunidad laboral clave para este arranque de año. Se trata del programa Servidores del Bienestar 2026 , una iniciativa que busca integrar a ciudadanos comprometidos con su entorno para realizar labores de desarrollo territorial y participación vecinal.

Esta propuesta no solo ofrece una actividad con sentido social, sino que representa una alternativa de ingresos estable. El gobierno capitalino ha confirmado que se otorgarán apoyos económicos mensuales que pueden alcanzar los $12,000, a cambio de fortalecer las redes de cuidado y atención en las zonas prioritarias de la capital.

Lista completa de requisitos para ganar hasta $12,000 como Servidor del Bienestar

Para formar parte de este equipo, la autoridad social ha establecido criterios muy claros. El objetivo es reclutar perfiles que ya tengan noción del trabajo comunitario y disposición de servicio. El proceso prioriza la transparencia y busca evitar condicionamientos políticos, enfocándose en la experiencia real de atención ciudadana.

Si te interesa postularte, debes cumplir con la siguiente lista de requisitos indispensables:

Residencia: Vivir en la alcaldía donde deseas participar (debes ser habitante de la CDMX).

Servidores del Bienestar 2026: Revisa los requisitos, fechas y cómo registrarte|Gobierno de México

Registro y tipos de vacantes: ¿Cuánto pagan?

Es fundamental estar atentos a los canales oficiales. La convocatoria y el mecanismo exacto de registro se publicarán directamente en el sitio web de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX . Según lo estipulado en la Gaceta oficial, el programa operará entre enero y noviembre de 2026.

Existen dos modalidades de contratación o apoyo, dependiendo de las responsabilidades asignadas:

Vacantes Tipo A: Ofrecen un apoyo mensual de $12,000 . Estas posiciones suelen conllevar mayores responsabilidades territoriales.

Ofrecen un apoyo mensual de . Estas posiciones suelen conllevar mayores responsabilidades territoriales. Vacantes Tipo B: Otorgan un pago mensual de $10,000 durante el mismo periodo.

Aclaración: Los pagos son gestionados directamente por la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEBIEN una vez que el perfil es validado. No hay intermediarios ni participación de dependencias externas.

¿Qué hace un Servidor del Bienestar y por qué es importante?

Más allá del sueldo, este trabajo es vital para la nueva política social de la ciudad. Araceli Damián González, titular de la SEBIEN, coordina este esfuerzo que busca poner el foco en el Sistema de Cuidados.

En la CDMX , cerca de 4 millones de personas requieren algún tipo de cuidado, una tarea que históricamente ha recaído en las mujeres. Los Servidores del Bienestar tienen la función de:

Presencia territorial: Caminar las colonias con rezago social para identificar necesidades.

Caminar las colonias con rezago social para identificar necesidades. Vinculación: Conectar a los vecinos con los servicios públicos que necesitan.

Conectar a los vecinos con los servicios públicos que necesitan. Cohesión: Fomentar la participación solidaria y la confianza entre vecinos.

Al unirte a este cuerpo de trabajo, no solo aseguras un ingreso, sino que ayudas a reducir las desigualdades territoriales y avanzar hacia una ciudad más justa.