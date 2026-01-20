Últimas horas clave para BTS en CDMX: Así funciona la ARMY Membership y el acceso a preventa
Conoce ahora cómo funciona la ARMY Membership y evita errores que te dejen fuera de la preventa BTS en México.
La compra de boletos para BTS en México coloca a la ARMY en modo preparación, ya que la ARMY Membership define el acceso anticipado en CDMX, los códigos individuales y la posibilidad real de elegir ubicación dentro del Estadio GNP antes de la venta general.
Con tres tipos de membresía disponibles, el proceso exige atención a fechas, registros y pasos digitales específicos, porque cada error reduce oportunidades, y la alta demanda por BTS obliga a planear con precisión desde ahora.
Tipos de ARMY Membership y qué acceso ofrece cada una
La ARMY Membership funciona como filtro principal para la preventa, ya que los tipos Global, Digital y Golden permiten obtener códigos únicos, aunque todos requieren registro previo correcto para participar en la compra anticipada de boletos en CDMX para ver a los
integrantes de BTS
:
- ARMY Membership Global con acceso internacional
- ARMY Membership Digital con registro en línea
- ARMY Membership Golden con beneficios adicionales
- Código único vinculado a una cuenta
- Acceso limitado por usuario
Elegir membresía no cambia zonas disponibles, pero sí define prioridad temporal, ya que el sistema valida códigos individuales, y solo quienes completen cada paso correctamente logran entrar a Ticketmaster durante la preventa exclusiva.
📢『BTS WORLD TOUR』開催決定！— BTS JAPAN OFFICIAL (@BTS_jp_official) January 13, 2026
公演に関する詳細は後ほどお知らせいたします。
ぜひご期待ください！
📍日本公演
[東京]
2026年4月17日(金)・18日(土)#BTS#BTS_WORLDTOUR pic.twitter.com/yiLyCjWHcr
Paso a paso para obtener el código de preventa
La ARMY Membership resulta indispensable para acceder a la preventa de BTS en México, ya que el código individual habilita el ingreso anticipado y permite competir por boletos antes de la venta general en CDMX , siempre que cada etapa previa se complete correctamente.
- Comprar ARMY Membership Global, Digital o Golden en Weverse
- Ingresar a la cuenta y registrarse en el evento de México
- Verificar correo de confirmación dentro del periodo indicado
- Recibir el código individual ligado a una sola cuenta
- Guardar el código y preparar datos antes del día de preventa
El día asignado, el código se ingresa en Ticketmaster para validar acceso, elegir zona y finalizar pago, por lo que tener sesión activa, conexión estable y decisión previa reduce errores y aumenta probabilidades reales de compra durante la alta demanda de BTS.
