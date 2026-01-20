Últimas horas clave para BTS en CDMX: Así funciona la ARMY Membership y el acceso a preventa

La compra de boletos para BTS en México coloca a la ARMY en modo preparación, ya que la ARMY Membership define el acceso anticipado en CDMX, los códigos individuales y la posibilidad real de elegir ubicación dentro del Estadio GNP antes de la venta general.

Con tres tipos de membresía disponibles, el proceso exige atención a fechas, registros y pasos digitales específicos, porque cada error reduce oportunidades, y la alta demanda por BTS obliga a planear con precisión desde ahora.

Tipos de ARMY Membership y qué acceso ofrece cada una

La ARMY Membership funciona como filtro principal para la preventa, ya que los tipos Global, Digital y Golden permiten obtener códigos únicos, aunque todos requieren registro previo correcto para participar en la compra anticipada de boletos en CDMX para ver a los integrantes de BTS :



ARMY Membership Global con acceso internacional

ARMY Membership Digital con registro en línea

ARMY Membership Golden con beneficios adicionales

Código único vinculado a una cuenta

Acceso limitado por usuario

Elegir membresía no cambia zonas disponibles, pero sí define prioridad temporal, ya que el sistema valida códigos individuales, y solo quienes completen cada paso correctamente logran entrar a Ticketmaster durante la preventa exclusiva.

Paso a paso para obtener el código de preventa

La ARMY Membership resulta indispensable para acceder a la preventa de BTS en México, ya que el código individual habilita el ingreso anticipado y permite competir por boletos antes de la venta general en CDMX , siempre que cada etapa previa se complete correctamente.

Comprar ARMY Membership Global, Digital o Golden en Weverse

Ingresar a la cuenta y registrarse en el evento de México

Verificar correo de confirmación dentro del periodo indicado

Recibir el código individual ligado a una sola cuenta

Guardar el código y preparar datos antes del día de preventa

El día asignado, el código se ingresa en Ticketmaster para validar acceso, elegir zona y finalizar pago, por lo que tener sesión activa, conexión estable y decisión previa reduce errores y aumenta probabilidades reales de compra durante la alta demanda de BTS.