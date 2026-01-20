inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero, Edomex; caos vial y rutas alternas

Últimas horas clave para BTS en CDMX: Así funciona la ARMY Membership y el acceso a preventa

Conoce ahora cómo funciona la ARMY Membership y evita errores que te dejen fuera de la preventa BTS en México.

BTS
El regreso de BTS a CDMX muestra distribución del Estadio GNP, claves para elegir boletos antes de la venta|Getty Images
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Gastón Amestoy

La compra de boletos para BTS en México coloca a la ARMY en modo preparación, ya que la ARMY Membership define el acceso anticipado en CDMX, los códigos individuales y la posibilidad real de elegir ubicación dentro del Estadio GNP antes de la venta general.

Con tres tipos de membresía disponibles, el proceso exige atención a fechas, registros y pasos digitales específicos, porque cada error reduce oportunidades, y la alta demanda por BTS obliga a planear con precisión desde ahora.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tipos de ARMY Membership y qué acceso ofrece cada una

La ARMY Membership funciona como filtro principal para la preventa, ya que los tipos Global, Digital y Golden permiten obtener códigos únicos, aunque todos requieren registro previo correcto para participar en la compra anticipada de boletos en CDMX para ver a los integrantes de BTS :

  • ARMY Membership Global con acceso internacional
  • ARMY Membership Digital con registro en línea
  • ARMY Membership Golden con beneficios adicionales
  • Código único vinculado a una cuenta
  • Acceso limitado por usuario

Elegir membresía no cambia zonas disponibles, pero sí define prioridad temporal, ya que el sistema valida códigos individuales, y solo quienes completen cada paso correctamente logran entrar a Ticketmaster durante la preventa exclusiva.

Paso a paso para obtener el código de preventa

La ARMY Membership resulta indispensable para acceder a la preventa de BTS en México, ya que el código individual habilita el ingreso anticipado y permite competir por boletos antes de la venta general en CDMX , siempre que cada etapa previa se complete correctamente.

  • Comprar ARMY Membership Global, Digital o Golden en Weverse
  • Ingresar a la cuenta y registrarse en el evento de México
  • Verificar correo de confirmación dentro del periodo indicado
  • Recibir el código individual ligado a una sola cuenta
  • Guardar el código y preparar datos antes del día de preventa

El día asignado, el código se ingresa en Ticketmaster para validar acceso, elegir zona y finalizar pago, por lo que tener sesión activa, conexión estable y decisión previa reduce errores y aumenta probabilidades reales de compra durante la alta demanda de BTS.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX K-pop

LO MÁS VISTO