Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero, Edomex; caos vial y rutas alternas

Un tráiler que transportaba alrededor de 40 toneladas de basura provenientes de la Ciudad de México (CDMX) volcó la mañana de este martes 20 de enero en la avenida 20 de Noviembre, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México (Edomex), sin que se reportaran lesionados de gravedad.

Sin embargo, ocasionó importantes afectaciones al tránsito vehicular y largas filas de autos en plena hora pico.

Rutas alternas para evitar congestionamientos

Ante el bloqueo parcial de la avenida 20 de Noviembre, las autoridades y conductores han sugerido algunas rutas alternas para quienes transitan hacia el norte del Estado de México o hacia la zona metropolitana colindante con CDMX :



Carretera a Atizapán de Zaragoza : desvío por avenidas secundarias como Luis Donaldo Colosio o Miguel Alemán, dependiendo de tu punto de partida

: desvío por avenidas secundarias como Luis Donaldo Colosio o Miguel Alemán, dependiendo de tu punto de partida Vialidades internas de Nicolás Romero : tomar calles secundarias para evitar la curva donde ocurrió el accidente y reincorporarse más adelante.

: tomar calles secundarias para evitar la curva donde ocurrió el accidente y reincorporarse más adelante. Circuito Exterior Mexiquense: si tu destino es Naucalpan o zonas más al norte, tomar esta vía de cuota puede ser más rápido, aunque implica un costo por peaje.

¿Qué pasó en Nicolás Romero?

El accidente se registró antes de las 07:00 horas, a la altura de la curva conocida como “La Curva”, en la colonia Los Cantaros, cuando el conductor perdió el control de la unidad que se dirigía hacia los tiraderos de Tepojaco, ubicados en los límites con Cuautitlán Izcalli .

La pesada carga de residuos sólidos se volcó sobre uno de los carriles, regando basura sobre el asfalto y bloqueando gran parte de la vialidad.

Aunque el conductor resultó con golpes leves y crisis nerviosa, no requirió traslado hospitalario, informó personal de emergencia que llegó al sitio.

Limpieza y retiro de la unidad

Personal de servicios urbanos y cuerpos de emergencia laboran desde primeras horas para retirar la basura regada y reincorporar el tráiler volcado con apoyo de grúas de gran tonelaje.

Las labores se han visto complicadas por el peso de la carga y el terreno, por lo que se espera que las afectaciones viales puedan prolongarse por varias horas más.

Autoridades del Edomex hicieron un llamado a la población a evitar la zona y mantenerse informados por los canales oficiales de tránsito, además de exhortar a los transportistas a extremar precauciones al circular por tramos con curvas pronunciadas para prevenir nuevos accidentes.

