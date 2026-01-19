Choque de combi en Gustavo Baz deja 14 heridos; rutas alternas en Tlalnepantla

Al menos 14 personas resultaron lesionadas este lunes 19 de enero luego de que una combi se estrellara contra la barda perimetral de una gasolinera ubicada sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex).

El choque también generó importantes afectaciones a la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados del Valle de México.

Congestionamiento vial

El incidente vial provocó cierres parciales y lentitud en la circulación sobre la avenida Gustavo Baz, especialmente en los carriles con dirección hacia el norte, rumbo a la zona de Cuautitlán Izcalli y la Y Griega.

Conductores reportaron largas filas de autos y transporte pesado, lo que ha generado complicaciones también en vías alternas de la zona.

Rutas alternas al accidente

Autoridades viales recomendaron viajar con precaución por el área y para evitar el tránsito pesado, sugirieron las siguientes rutas alternas para evitar quedar atrapado en el congestionamiento:



Avenida Lázaro Cárdenas / Periférico Norte : sentido poniente–oriente como alternativa para cruzar Tlalnepantla sin pasar por Gustavo Baz

: sentido poniente–oriente como alternativa para Calzada de los Reyes / Avenida San Pedro : vía secundaria que puede ayudar a desahogar el flujo hacia zonas residenciales y la autopista México–Querétaro

: vía secundaria que puede ayudar a desahogar el flujo hacia zonas residenciales y la Avenida Minas / Carlos Hank González: rumbo a Naucalpan y conectores hacia carretera libre México–Cuautitlán para quienes se dirigen al norte

Se recomienda a las personas que transitan por la zona estar al tanto de los mensajes de las autoridades y utilizar aplicaciones de navegación que muestren el estado actualizado del tráfico para elegir la mejor ruta.

Atención de servicios de emergencia

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, la unidad de transporte público perdió el control y se estrelló contra la pared exterior de una estación de servicio, provocando que varios pasajeros sufrieran contusiones, golpes y lesiones menores.

Equipos de emergencia y paramédicos acudieron de inmediato a la zona para brindar atención.

