Trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús anuncian huelga que afectaría el transporte público de CDMX

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó a través de un comunicado que los trabajadores de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México planean realizar una huelga para exigir mejoras laborales.

Tranviarios anuncian huelga en CDMX

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, la huelga comenzará a partir del 21 de enero de 2026 pues no existe una propuesta formal por parte de las autoridades en el proceso de negociación.

Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM indicó que se presentó un documento al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y no han recibido respuesta. Trabajadores del STE han indicado que el proceso de negociación se encuentra detenido por cambios internos en la Dirección de Finanzas.

En caso de que se lleve a cabo la huelga, los servicios que podrían verse afectados son:



Trolebús

Cablebús

Tren Ligero

¿Por qué se irán a huelga?

El sindicato denunció una crisis estructural en el sistema de transporte y falta de uniformes, equipo de protección, herramientas y materiales adecuados para que puedan desempeñar sus labores.

También señalan que hay una erosión del tabulador salarial por el aumento del salario mínimo de 13% lo que elimina las diferencias contractuales ganadas. Indicaron que se mantiene la disposición al diálogo siempre y cuando exista una respuesta formal a las demandas.

