Metro CDMX saturado esta mitad de semana, líneas colapsadas hoy 14 de enero

El servicio del Metro CDMX reporta alta afluencia y retrasos de hasta 15 minutos en líneas como 3,7 y 12; los andenes están saturados este tercer día de la semana.

Metro CDMX hoy 14 de enero: Se registran retrasos en líneas 3, 7 y 12
Se reportan retrasos de hasta 15 minutos en algunas líneas del Metro, sobre todo la 3, en dirección Universidad; transporte agilizará el paso de trenes.|Adriana Pacheco| adn Noticias
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Esta semana ha sido un poco caótica para los usuarios del transporte público, sobre todo para los del Metro CDMX , pues algunas de las líneas han sufrido retrasos de hasta 15 minutos. Con el objetivo de que tomes tus precauciones, en adn Noticias te diremos hoy qué rutas están saturadas y cuál es su tiempo de espera.

Operativo Cero Pirotécnia en el Metro CDMX deja varios decomisos en dos días

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Desde muy temprano la Línea 3 comenzó presentar retrasos, los cuales alcanzaron los 10 minutos en dirección Universidad, por lo que las autoridades del servicio señalaron que se agilizaría la circulación de los trenes desde las terminales.

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 12 del Metro CDMX?

Después de que varios internautas reportaran andenes llenos y retrasos de 10 minutos en la Línea 12, el Metro CDMX señaló que había alta afluencia de pasajeros. Las estaciones que están saturadas son:

  • Mixcoac
  • Ermita
  • Atlalilco
  • Insurgentes Sur
  • Zapata

Saturada la Línea 7 del Metro

Usuarios reportan más de 15 minutos de espera en la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto y andenes saturados. Al respecto el Metro publicó en redes que se agilizaría la circulación y salida de los trenes.

Las estaciones que están abarrotadas son:

  • El Rosario
  • Aquiles Serdán
  • Tacuba
  • Tacubaya
  • Mixcoac
  • Barranca del Muerto

Retrasos en la Línea 2 del Metro

Usuarios del Metro CDMX reportan retrasos en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, pues los tiempos de espera son de entre 5 y 10 minutos. "Se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales".

Las estaciones que están saturadas son:

  • Tacuba
  • Hidalgo
  • Pino Suárez
  • Chabacano
  • Ermita

