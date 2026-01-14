Metro CDMX saturado esta mitad de semana, líneas colapsadas hoy 14 de enero

Esta semana ha sido un poco caótica para los usuarios del transporte público, sobre todo para los del Metro CDMX , pues algunas de las líneas han sufrido retrasos de hasta 15 minutos. Con el objetivo de que tomes tus precauciones, en adn Noticias te diremos hoy qué rutas están saturadas y cuál es su tiempo de espera.

Operativo Cero Pirotécnia en el Metro CDMX deja varios decomisos en dos días

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Desde muy temprano la Línea 3 comenzó presentar retrasos, los cuales alcanzaron los 10 minutos en dirección Universidad, por lo que las autoridades del servicio señalaron que se agilizaría la circulación de los trenes desde las terminales.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 14, 2026

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 12 del Metro CDMX?

Después de que varios internautas reportaran andenes llenos y retrasos de 10 minutos en la Línea 12, el Metro CDMX señaló que había alta afluencia de pasajeros. Las estaciones que están saturadas son:

Mixcoac

Ermita

Atlalilco

Insurgentes Sur

Zapata

Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 14, 2026

Saturada la Línea 7 del Metro

Usuarios reportan más de 15 minutos de espera en la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto y andenes saturados. Al respecto el Metro publicó en redes que se agilizaría la circulación y salida de los trenes.

Las estaciones que están abarrotadas son:

El Rosario

Aquiles Serdán

Tacuba

Tacubaya

Mixcoac

Barranca del Muerto

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7. Te recordamos la importancia de permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y utilizar la palanca únicamente en caso de emergencia. Gracias por… — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 14, 2026

Retrasos en la Línea 2 del Metro

Usuarios del Metro CDMX reportan retrasos en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, pues los tiempos de espera son de entre 5 y 10 minutos. "Se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales".

Las estaciones que están saturadas son:

Tacuba

Hidalgo

Pino Suárez

Chabacano

Ermita

Buen día. En este momento, la Línea 2 registra alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales.



Pedimos tu apoyo para permitir el libre cierre de puertas y dejar salir antes de ingresar al vagón. Gracias por contribuir a un viaje más ágil para… — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 14, 2026

