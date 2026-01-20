¡La huela sigue en pie! Exigencias de los trabajadores del Cablebús, Trolebús y Tren Ligero

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) ratificó la huelga que tiene prevista para este 21 de enero y aseguraron que se mantienen abiertos al diálogo; sin embargo no han recibido respuesta a sus demandas.

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores?

De acuerdo con la ATM, no se ha recibido una respuesta o propuesta formal por parte de la autoridad y las negociaciones se mantienen estancadas.

El proceso está detenido por el cambio en el Director de Finanzas del Sistema de Transportes Eléctricos. También se reporta falta de insumos básicos como uniforme, prendas de protección y herramientas de trabajo.

Se exige respeto al tabulador salarial pues el aumento de 13% al salario mínimo lo ha rebasado produciendo una Homologación Salarial donde 2 mil 15 trabajadores cobran el mismo sueldo desde 2016 y solo 175 mantienen una diferencias mínima por encima del salario mínimo.

Huelga afectaría el transporte de la CDMX

Cabe mencionar que en la CDMX los servicios que son operados por trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos son el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero por lo que si se van a huelga podría haber afectaciones en estos medios y provocarían caos en la ciudad. Según la organización sindical, las autoridades han señalado que la falta de avances se debe a los cambios administrativos que hay dentro del gobierno capitalino, lo que ha retrasado la atención de las demandas presentadas.

