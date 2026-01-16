Quincena sin auto; coches que no circulan en CDMX y Edomex este viernes 16 de enero

Si estabas pensando en algún plan para este viernes 16 de enero te sugerimos que revises cómo aplica el Hoy No Circula , pues de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este tercer viernes del año el programa afectará a los vehículos con engomado azul terminación de placa 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 y 2.

A través de su informe diario, la CAMe señaló que este programa de movilidad aplica a partir de las 05:00 de la mañana y se extiende hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante mencionar que para este 2026 la multa por no respetar el Hoy No Circula se incrementó en 117.31 pesos en valor de la UMA, lo cual quiere decir que las sanciones económicas podrían ir de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos, esto según el caso del infractor.

Las autoridades y oficiales de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en estos depósitos vehiculares, que las y los propietarios podrán realizar el pago correspondiente de la multa.

Policías que pueden infraccionar en CDMX y Edomex

Recientemente Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo grabar de primera mano el mal accionar los elementos de seguridad en el Edomex, por lo cual es válido recordar que solamente las policías mujeres y que cuenten con el gafete “autorizada para infraccionar”, pueden emitir las multas por el Hoy No Circula y demás.

Dentro de la capital del país, esta labor corresponde única y exclusivamente a la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Autos exentos al Hoy No Circula este 2026

De acuerdo con el comunicado de la CAMe, los vehículos que están exentos a este programa de movilidad son los siguientes:

Autos híbridos

Autos eléctricos

Vehículos con holograma 0 y 00 y que no entren en las restricciones especiales

Autos con placas de personas con discapacidad

Motocicletas

