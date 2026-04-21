El hombre de 77 años fue visto por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero vistiendo camisa azul.

El hombre de 77 años fue visto por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero vistiendo camisa azul. | Fiscalía CDMX | FB

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una ficha de búsqueda para localizar a Lulio Romero Higueredo, un hombre de 77 años de edad que fue visto por última vez el pasado miércoles 15 de abril de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con la información oficial, la desaparición ocurrió en la zona de Panamericana, donde se le observó por última vez en una terminal de autobuses. Desde entonces, se desconoce su paradero. El reporte fue formalizado el pasado lunes 20 de abril bajo el folio D/01335/2026/CBP.

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Lulio Romero Higueredo, de 77 años, fue visto por última vez el 15 de abril de 2026 en una terminal de autobuses. Cualquier información que ayude a dar con su paradero es de suma importancia pic.twitter.com/meKchGDhWk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 21, 2026

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Ficha de búsqueda de Lulio Romero; ficha de búsqueda

Como señas particulares, se detalla que tiene el ojo derecho más pequeño y una cicatriz por quemadura en el pecho. Al momento de su desaparición vestía camisa azul y pantalón negro. Además, se informó que padece principios de demencia, lo que incrementa el nivel de riesgo.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita su localización, a través de los canales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía capitalina.

Fichas de búsqueda activas en la CDMX hoy martes 21 de abril

En paralelo, continúan vigentes diversas fichas de búsqueda en la capital, correspondientes a personas desaparecidas en distintas alcaldías durante las últimas semanas:

Isaac Emanuel Rodríguez Ramos , de 15 años, visto por última vez el 4 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan

, de 15 años, visto por última vez el 4 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan Yamial Dahiana Masseilot Leguizamon , de 22 años, vista por última vez el 12 de abril de 2026 en la alcaldía Xochimilco

, de 22 años, vista por última vez el 12 de abril de 2026 en la alcaldía Xochimilco José Ángel Hernández Salinas , de 14 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 14 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón Felicito García Rivera , de 56 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán

, de 56 años, visto por última vez el 16 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán Gabriel Benito Martínez Márquez , de 27 años, visto por última vez el 14 de abril de 2026 en la alcaldía Iztapalapa

, de 27 años, visto por última vez el 14 de abril de 2026 en la alcaldía Iztapalapa María Angélica Beltrán Oropeza, de 51 años, vista por última vez el 15 de abril de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza

Personas localizadas en CDMX

En contraste, también se reportó la localización de algunas personas. Entre ellas se encuentran:

Ivanna Camila Esparza Enríquez

Jarumi Nicol Bernal Amaya

Abraham Kalen Misael Kim Aranda

Rosario Lara Sánchez

¿Cómo denunciar una desaparición en CDMX?

En la CDMX, cualquier persona puede denunciar la desaparición de otra sin necesidad de esperar 72 horas. El trámite es gratuito y puede realizarse de forma inmediata ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Las opciones oficiales son:

Acudir directamente a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada (FIPEDE), ubicada en Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

(FIPEDE), ubicada en Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc Llamar al teléfono 55 5484 0430

Enviar información a los correos institucionales: fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx y comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

y Dar seguimiento a través de las redes oficiales de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda

Las autoridades reiteraron que la denuncia oportuna es fundamental para activar los protocolos de localización y aumentar las probabilidades de encontrar a la persona desaparecida.

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