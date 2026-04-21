¡Saca el paraguas! El Edomex, CDMX y otros estados esperan lluvias fuertes este martes

¡Saca el paraguas! El Edomex, CDMX y otros estados esperan lluvias fuertes este martes | Ximena Ochoa | adn Noticias

El clima extremo continuará afectando a gran parte del país este martes 21 de abril 2026, con una combinación de tormenta, lluvias intensas y contrastes marcados de temperatura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La interacción de varios sistemas atmosféricos, mejor conocidos como “clima”, provocará precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones.

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Así estará la mayor parte del país el martes 21 de abril

Durante las próximas horas, canales de baja presión, el ingreso de humedad y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera mantendrán condiciones para lluvias fuertes en el centro, sur y sureste del país; mientras que en el norte y occidente persistirá una onda de calor con temperaturas elevadas.

Clima extremo en México: Tormenta, lluvias intensas y riesgos asociados

El SMN prevé lluvias muy fuertes en estados como Michoacán, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. Además, se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

Estas condiciones de tormenta podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos; además, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Seguirá el clima del calor en México

En contraste, el norte y occidente del país enfrentarán temperaturas máximas de hasta 45º en entidades como Sinaloa, Durango y Guerrero, lo que refuerza el escenario de clima extremo con variaciones significativas de temperatura en distintas regiones.

Pronóstico de temperatura y lluvias en CDMX, Naucalpan y el norte del país

En el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) como Naucalpan, se prevén lluvias fuertes principalmente por la tarde y noche, con actividad eléctrica.

La temperatura oscilará entre los 12 y 26º, con ambiente templado a cálido durante el día.

Clima en Coahuila y Tamaulipas

En el norte del país, ciudades como Saltillo, Coahuila, presentarán chubascos aislados y temperaturas entre 14 y 28º.

Para Nuevo Laredo, Tamaulipas, se esperan lluvias dispersas con máximas cercanas a los 32º, mientras que en Matamoros el ambiente será más cálido aunque esté en el mismo estado, con valores que podrían alcanzar los 34º y posibilidad de tormentas aisladas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cambios bruscos en el clima, así como tomar precauciones ante lluvias intensas, vientos fuertes y altas temperaturas, que podrían afectar la salud y la movilidad.

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