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Habrá jornada de esterilización gratuita en Iztacalco; requisitos y fechas

Para promover el cuidado y bienestar animal se llevará a cabo en la alcaldía Iztacalco una jornada de esterilización gratuita.

Habrá jornada de esterilización de perros y gatos en Iztacalco | Getty Images/Getty Images

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que los habitantes de la alcaldía Iztacalco cuiden la salud de sus mascotas y se contribuya al bienestar animal se llevará a cabo la jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, así que si tienes mascotas esta es tu oportunidad y te decimos cuáles son los requisitos y cómo es el proceso.

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Requisitos para la jornada de esterilización gratuita

De acuerdo con la publicación de la alcaldía, los requisitos para la esterilización son:

  • Formato de responsiva debidamente llenado y firmado
  • Copia del INE
  • Que tu mascota esté clínicamente sana (sujeto a valoración médica)
  • 8 horas de ayuno de alimento y 4 horas de ayuno de líquidos
  • No hembras gestantes o lactantes
  • Animales braquicefálicos sujetos s valoración médica
  • Gatos en transportadora, caja, bolsa o algún contenedor seguro
  • Perro con collar y correa, en caso de presentar agresividad deben llevar bozal
  • Llevar cobija o toalla

¿Cuándo y dónde es la jornada de esterilización?

La jornada de esterilización gratuita se llevará a cabo el 21, 22, 23 y 24 de abril de las 10:00 a las 14:00 horas en el Deportivo Leandro Valle ubicado en Avenida Javier Rojo Gómez s/n en la colonia Agrícola Oriental.

¿Por qué evitar la reproducción de perros y gatos?

Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los perros comienzan el celo entre los 9 meses y 1 año de vida y pueden tener al menos 2 camadas al año y cada uno de estos entre 2 y 10 cachorros dependiendo la raza. Mientras que los gatos comienzan su edad reproductiva desde los 6 meses de vida y pueden tener más de 4 camadas al año y cada una en promedio de 5 a 8 gatitos.

Debido a que pueden tener muchos cachorros, si no se esterilizan su reproducción llega a ser descontrolada y muchos de ellos terminan en la calle y sufren maltrato o accidentes, pasan hambre y adquieren y transmiten enfermedades y en otros casos terminan muriendo de formas no éticas.

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