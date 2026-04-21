Habrá jornada de esterilización de perros y gatos en Iztacalco | Getty Images/Getty Images

Para que los habitantes de la alcaldía Iztacalco cuiden la salud de sus mascotas y se contribuya al bienestar animal se llevará a cabo la jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, así que si tienes mascotas esta es tu oportunidad y te decimos cuáles son los requisitos y cómo es el proceso.

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Requisitos para la jornada de esterilización gratuita

De acuerdo con la publicación de la alcaldía, los requisitos para la esterilización son:

Formato de responsiva debidamente llenado y firmado

Copia del INE

Que tu mascota esté clínicamente sana (sujeto a valoración médica)

8 horas de ayuno de alimento y 4 horas de ayuno de líquidos

No hembras gestantes o lactantes

Animales braquicefálicos sujetos s valoración médica

Gatos en transportadora, caja, bolsa o algún contenedor seguro

Perro con collar y correa, en caso de presentar agresividad deben llevar bozal

Llevar cobija o toalla

¿Cuándo y dónde es la jornada de esterilización?

La jornada de esterilización gratuita se llevará a cabo el 21, 22, 23 y 24 de abril de las 10:00 a las 14:00 horas en el Deportivo Leandro Valle ubicado en Avenida Javier Rojo Gómez s/n en la colonia Agrícola Oriental.

🐾💚 Jornada de Esterilización



Cuida la salud de tus mascotas y contribuye al bienestar animal.

📍 Deportivo Leandro Valle

🗓️ 20 al 24 de abril

⏰ 10:00 a 14:00 hrs



¡Por un Iztacalco responsable y comprometido! pic.twitter.com/3oob0FK6yo — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) April 21, 2026

¿Por qué evitar la reproducción de perros y gatos?

Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los perros comienzan el celo entre los 9 meses y 1 año de vida y pueden tener al menos 2 camadas al año y cada uno de estos entre 2 y 10 cachorros dependiendo la raza. Mientras que los gatos comienzan su edad reproductiva desde los 6 meses de vida y pueden tener más de 4 camadas al año y cada una en promedio de 5 a 8 gatitos.

Debido a que pueden tener muchos cachorros, si no se esterilizan su reproducción llega a ser descontrolada y muchos de ellos terminan en la calle y sufren maltrato o accidentes, pasan hambre y adquieren y transmiten enfermedades y en otros casos terminan muriendo de formas no éticas.

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