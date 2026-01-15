Paga el agua con descuento de 50% en CDMX: Estos son los requisitos para conseguir el beneficio en 2026

Durante enero de 2026, se anunció apoyos fiscales que alivian el gasto doméstico. El programa permite pagar agua con descuento en CDMX y define requisitos para conseguir el beneficio, enfocado en hogares vulnerables, con reglas claras, plazos definidos y trámites accesibles para familias capitalinas.

La Secretaría de Administración y Finanzas confirmó que la medida aplica sobre la cuota bimestral del suministro de agua potable. Este programa forma parte de una estrategia más amplia de beneficios fiscales que incluye también reducciones en predial y tenencia vehicular para propietarios de inmuebles en la capital del país.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento del 50% en el pago de agua en CDMX?

La reducción del 50% en la tarifa bimestral del servicio de agua aplica exclusivamente para propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos considerados en situación de vulnerabilidad social .

Las autoridades de CDMX establecieron categorías precisas para identificar a los beneficiarios de este apoyo económico que entró en vigor desde enero de 2026.

Grupos vulnerables con derecho al descuento:

Adultos mayores sin ingresos fijos o de escasos recursos

Madres solteras

Mujeres separadas o divorciadas jefas de familia

Mujeres viudas

Cónyuges supervivientes del propietario

Huérfanos

Pensionados

Jubilados o pensionados por riesgo de trabajo e invalidez

Personas con discapacidad permanente

Personas de 60 años o más

Los requisitos para conseguir el beneficio incluyen identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y constancia que acredite condición vulnerable, además de registro correcto del predio. La solicitud procede sin adeudos previos y con datos actualizados ante la administración local.

Descuentos adicionales en tenencia y predial para contribuyentes de la CDMX

El gobierno de CDMX amplió los beneficios fiscales más allá del servicio de agua con reducciones importantes en el impuesto predial para este año. Las propiedades de uso habitacional con valor catastral inferior a 2 millones 808 mil 466 pesos pagarán una cuota fija bimestral de apenas 78 pesos.

Los inmuebles que superen ese valor catastral recibirán un descuento del 30% en el monto total del impuesto predial correspondiente a 2026. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales entre propietarios de viviendas en todos los niveles económicos de la capital del país.

En cuanto a la tenencia vehicular, los automóviles con valor comercial inferior a 638 mil pesos obtienen un descuento del 100% en el refrendo de 2026. Las motocicletas cuyo valor no exceda 250 mil pesos reciben el mismo beneficio fiscal, siempre que no presenten adeudos de años anteriores y realicen el trámite antes de marzo de este año.

