Secretaría del Trabajo lanza vacante de enfermería en CDMX; ofrecen sueldo de 42,000 pesos

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo dio a conocer una nueva vacante de enfermería en la Ciudad de México (CDMX), una oportunidad que ha llamado la atención por su sueldo mensual de hasta $42,000 pesos. Si estás buscando estabilidad laboral y crecimiento profesional, no puedes dejar pasar esta vacante de empleo .

Si estás buscando trabajo, te contamos que esta oferta también cuenta con prestaciones y condiciones formales. En adn Noticias, te explicamos en qué consiste y cuáles son los requisitos para postularte.

En México hay más de 1 millón de personas sin empleo

¿En qué consiste la vacante de enfermería en CDMX?

La vacante de enfermería fue publicada en el portal del empleo de la Secretaría del Trabajo. Se trata de una vacante disponible en el Hospital alemán que se encuentra buscando enfermeros para el cuidado integral y holístico a personas de todas las edades.

El puesto está dirigido a personal de enfermería con experiencia, interesado en desempeñarse en funciones clínicas, de atención directa a pacientes y apoyo en programas de salud.

De acuerdo con la información oficial, el sueldo puede alcanzar los 43 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia del aspirante. Además del salario, este empleo ofrece transporte, seguridad social pública que incluye seguro dental y seguro de gastos médicos mayores.

El horario de trabajo es de lunes a viernes, tiempo completo, de 6:00 a 14:00 horas.

Requisitos para la vacante de enfermería en CDMX

Si te interesa postularte a esta vacante de enfermería en CDMX, es importante que tomes en cuenta los requisitos básicos solicitados por la dependencia:

Contar con licenciatura en Enfermería o carrera afín, con título y cédula profesional.

o carrera afín, con título y cédula profesional. Experiencia comprobable en el área clínica o de atención médica de 6 meses a un año.

Disponibilidad para cumplir con horarios establecidos.

Conocimientos técnicos propios del área de enfermería.

Entregar documentación oficial y currículum actualizado.

La convocatoria para esta vacante de empleo en la CDMX con $42,000 pesos de sueldo estará disponible hasta el 30 de enero en este ENLACE.

¿Cumples con el perfil? Entonces vale la pena revisar esta opción dentro de la bolsa de trabajo de enfermería en CDMX, ya que se trata de una de las vacantes de empleo mejor pagadas actualmente en el sector.

