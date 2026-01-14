Paga y ahorra en 2026; así puedes regularizar tus adeudos de agua en CDMX y alcanzar el descuento del 50%

Tener adeudos en el servicio de agua puede generar recargos y complicaciones en los trámites cotidianos. Para 2026, las autoridades de la Ciudad de México mantienen distintas opciones para que las personas usuarias puedan consultar su estado de cuenta, ponerse al corriente y acceder a descuentos oficiales, especialmente si pertenecen a grupos vulnerables.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas , ofrece herramientas digitales y pagos presenciales que facilitan la regularización del servicio.

¿Cómo consultar si tienes adeudo con SACMEX?

Antes de realizar cualquier pago, es importante conocer el monto exacto que se debe. La consulta se puede hacer en línea a través del portal oficial de SACMEX . Para acceder a la información únicamente se requiere el número de cuenta que aparece en el recibo del agua.

Una vez ingresado, el sistema despliega los bimestres pendientes y el importe actualizado, lo que permite identificar si existen atrasos y evitar pagos innecesarios.

Opciones para pagar el agua en línea en 2026

El pago del agua en la Ciudad de México se gestiona por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas. En 2026, la modalidad en línea sigue siendo una de las más utilizadas, ya que permite realizar el trámite desde casa.

El procedimiento consiste en:



Ingresar al portal de SACMEX o de la Tesorería CDMX

Seleccionar la opción de pago de agua

Capturar el número de cuenta

Elegir los bimestres a cubrir

Seleccionar la forma de pago, ya sea con tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

Al finalizar, es recomendable guardar el comprobante.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, implementa una política de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, al tiempo que promueve beneficios fiscales en apoyo a la economía familiar.

Pago presencial en bancos y tiendas autorizadas

Quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden acudir a alguno de los más de ocho mil 800 puntos de cobro habilitados en 2026. Entre ellos se encuentran bancos como BBVA, Banamex, Santander y HSBC, así como tiendas de autoservicio y conveniencia como Walmart, Soriana, Chedraui, Bodega Aurrerá y Farmacias del Ahorro.

También es posible pagar directamente en los módulos de atención del SACMEX ubicados en las 16 alcaldías de la capital.

Descuento del 50% en agua para grupos vulnerables

Dentro de los beneficios fiscales vigentes en 2026, el Gobierno de la Ciudad de México aplica una reducción del 50% en la cuota bimestral del servicio de agua para propietarios de inmuebles que formen parte de grupos vulnerables, como:



Personas adultas mayores de 60 años

de 60 años Personas con discapacidad permanente

Jubilados, pensionados o pensionados por invalidez o riesgos de trabajo

por invalidez o riesgos de trabajo Madres solteras

Cónyuges sobrevivientes del dueño

Huérfanos pensionados

Personas sin ingresos fijos y de escasos recursos

Mujeres viudas, separadas o divorciadas

Jefas de hogar

Este apoyo forma parte de la política de alivio económico y puede consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Recomendación para evitar recargos

Mantener los pagos al día y aprovechar los descuentos disponibles permite evitar cargos adicionales y asegurar el suministro continuo de agua potable en la Ciudad de México durante 2026.

