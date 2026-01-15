La tienda escondida que arrasa en CDMX: Muebles y electrodomésticos desde $300 pesos

Si estás buscando renovar tu casa, equipar tu cocina o simplemente poner orden en tu habitación sin que tu cartera sufra, existe una tienda escondida en el corazón de la Ciudad de México que se ha convertido en el secreto mejor guardado de los cazadores de ofertas. Se trata de StoreYing, una bodega que, aunque pasa inadvertida desde la calle, cuenta con un inventario masivo de artículos para el hogar a costos realmente accesibles.

Ubicada en una de las zonas comerciales más concurridas de la capital, esta tienda ofrece la posibilidad de adquirir productos tanto por pieza como por mayoreo, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias como para emprendedores que buscan surtir sus propios negocios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX: ¿Dónde está la bodega secreta y cuáles son sus horarios?

Para encontrar este paraíso de las ofertas deberás dirigirte al centro de la capital. Aunque el edificio cuenta con múltiples locales, el verdadero tesoro se encuentra en el tercer piso, al cual puedes acceder cómodamente por elevador, algo muy útil si planeas llevar cajas grandes.

A continuación te dejamos los datos exactos para que planees tu visita:

Ubicación: Calle José María Izazaga número 89, Piso 3, Local 3i 370, Centro de la CDMX.

Calle José María Izazaga número 89, Piso 3, Local 3i 370, Centro de la CDMX. Horario de atención: De lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

De lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Envíos: Realizan entregas a todo México (con costo extra).

Realizan entregas a todo México (con costo extra). Contacto y cotizaciones: Puedes escribir directamente a sus líneas de WhatsApp: 55 4595 5916 y 55 8784 9903.

Dependiendo de la época del año, el inventario se renueva con juguetes, carros de control remoto y drones.|YouTube Novedades Lupita

Electrodomésticos y muebles desde 300 pesos: Esto es lo que venden

Lo que hace destacar a StoreYing frente a las grandes cadenas departamentales es su esquema de precios. Al entrar, te encontrarás con pasillos repletos de opciones para optimizar espacios pequeños, cocina y limpieza.

Entre los artículos "estrella" que más buscan los clientes por su bajo costo destacan:

Organización: Clósets portátiles y armables desde 300 pesos , así como racks para ropa o baño desde 80 pesos .

Clósets portátiles y armables desde , así como racks para ropa o baño desde . Mobiliario: Escaleras plegables, bancos resistentes, estanterías y zapateras ideales para departamentos.

Escaleras plegables, bancos resistentes, estanterías y zapateras ideales para departamentos. Cocina: La variedad de electrodomésticos pequeños incluye freidoras de aire, parrillas de inducción, arroceras, cafeteras, creperas y licuadoras. También venden sartenes, moldes y molinos de carne.

La variedad de electrodomésticos pequeños incluye freidoras de aire, parrillas de inducción, arroceras, cafeteras, creperas y licuadoras. También venden sartenes, moldes y molinos de carne. Tecnología y Gadgets: No todo es para el hogar; también ofrecen cámaras de seguridad, proyectores, GPS, lámparas, humidificadores y soportes para celular.

No todo es para el hogar; también ofrecen cámaras de seguridad, proyectores, GPS, lámparas, humidificadores y soportes para celular. Limpieza: Trapeadores inteligentes, barredoras y organizadores multiusos.



Además, dependiendo de la época del año, el inventario se renueva con juguetes, carros de control remoto y drones, perfectos para regalos. Si buscas equipar tu hogar o iniciar un pequeño negocio de reventa, este sitio en Izazaga es una parada obligada.