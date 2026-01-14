Abren vacantes para guardias de seguridad, paramédicos y más en CDMX
La Secretaría del Trabajo de CDMX publicó vacantes en diferentes áreas y si estás buscando trabajo esta es tu oportunidad.
Si estás buscando un empleo en seguridad, atención médica, auxiliar contable o de limpieza esta es tu oportunidad, pues la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX publicó varias vacantes y aquí te decimos cómo puedes aplicar.
¿Cómo aplicar a las vacantes de guardia de seguridad y paramédico?
A través de redes sociales, la Secretaría del trabajo de la capital compartió una publicación para anunciar vacantes disponibles como guardia de seguridad élite y paramédico en la empresa AVIV.
Los interesados deberán asistir al Módulo de Atención en Álvaro Obregón, ubicado en Canario s/n esquina Calle 10, Tolteca el 15 y 19 de enero de 10:00 a 14:00 horas. Ahí te brindarán toda la información necesaria de la vacante y podrás conocer horarios, sueldos y prestaciones.
Vacantes como ejecutivo telefónico y auxiliar contable
Además, en el Módulo de Atención Miguel Hidalgo ubicado en Gobernador Rafael Rebollar 129, San Miguel Chapultepec Primera Sección se llevarán a cabo reclutamientos presenciales el 21 y 28 de enero de las 10:00 a las 14:00 horas.
Las vacantes disponibles son:
- Gerencia de contabilidad
- Auxiliar Contable
- Guardia de seguridad intramuros
- Ejecutivo previsión social
- Ejecutivo telefónico de ATC
- Auxiliar de limpieza
Es importante que acudas temprano con tu CV actualizado o solicitud de empleo para que puedas aplicar a las vacantes disponibles y te brinden toda la información necesaria.
