La PlayStation 5 Slim de 1TB, baja de precio y sacude el mercado gamer

La PlayStation 5 Slim de Sony registra una fuerte baja de precio en Mercado Libre, lo que la convierte en una de las ofertas tecnológicas más atractivas del momento. La versión Digital de 1 TB se ofrece alrededor de $19,500 pesos mexicanos, muy por debajo de su valor habitual en otras tiendas.

La promoción impulsa a nuevos jugadores a dar el salto a la actual generación, en un contexto donde el precio sigue siendo la principal barrera de entrada.

Características principales

La PS5 Slim mantiene el mismo rendimiento del modelo original, pero en un diseño más compacto y liviano. Integra un SSD de 1 TB que permite cargas casi instantáneas y gráficos en alta resolución.

La consola es 100 % digital, lo que elimina discos físicos y simplifica la experiencia de compra, descarga y uso.

Ventajas para el usuario

El control DualSense aporta retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que elevan la inmersión en cada juego. El audio 3D refuerza la sensación espacial en títulos de acción y aventura.

Además, la retrocompatibilidad con PS4 protege la inversión previa del usuario y amplía el catálogo disponible desde el primer día.

Comparación con otras consolas

Frente a Xbox Series S, la PS5 Slim ofrece mayor potencia gráfica y un ecosistema exclusivo más amplio. Aunque es más cara que su competidora directa, la diferencia se reduce con la oferta actual.

Esto la posiciona como una opción de mayor valor a mediano plazo para jugadores exigentes.

¿Por qué comprarla ahora?

El descuento representa una oportunidad poco frecuente en un mercado donde los precios suelen subir. Analistas coinciden en que este tipo de rebajas aceleran la adopción tecnológica.

A futuro, se espera que el stock promocional sea limitado, por lo que la ventana de compra podría ser corta.

¿Dónde comprarla?

La oferta está disponible en Mercado Libre a través de vendedores verificados, con opciones de pago a meses y envío incluido.



Los especialistas recomiendan revisar reputación del vendedor y condiciones de garantía antes de concretar la compra.

