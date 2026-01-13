Multas en Edomex serán por rango y aumentarán de precio en febrero 2026
El gobierno de Edomex anunció un importante cambio en las multas viales a partir de febrero, conoce cuál será su precio y cómo aplicarán.
El costo de las multas en el Estado de México (Edomex) tendrá un aumento en febrero debido a que el valor de la UMA subió a 117.31 pesos, así que si eres automovilista, te decimos cuáles son las infracciones vigentes y cuánto costarán.
Aumenta precio de multas en Edomex
El gobierno del Edomex hizo algunas modificaciones al Reglamento de Tránsito y ahora el sistema de penalizaciones es por rangos y el monto a pagar dependerá del tipo de infracción y del historial del conductor.
Habrá tres niveles de multa:
- Mínima para quienes no tienen infracciones sin pagar
- Media para quienes acumulan dos o tres sanciones pendientes
- Máxima para quien tenga cuatro o mas multas sin pagar
El cálculo final se realiza multiplicando el número de UMAs que tiene cada falta por el valor actualizado, es decir 117.31 pesos.
Lista de multas y precios en Edomex
Algunas de las infracciones más comunes en el Edomex son:
- Conducir sin
licencia
o con placas vencidas la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).
- Estacionarse en zona prohibida la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs), media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (UMAs).
- Invadir carril confinado, ciclovía o realizar maniobras peligrosas la mínima de mil 876. 96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).
- No hacer alto ante paso peatonal es la mínima de 351.93 pesos (3 UMAs), media de 469.24 pesos (4 UMAs) y máxima de 586.55 (5 UMAs).
- Exceso de velocidad es de mínima mil 173.10 pesos (10 UMAs), media de mil 525.03 pesos (13 UMAs) y máxima de mil 759.65 pesos (15 UMAs).
- Utilizar el teléfono celular mientras se maneja la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs) y la máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).
Para conocer la lista completa de sanciones y su valor en UMAs, puedes consultar el siguiente enlace .
