Multas en Edomex serán por rango y aumentarán de precio en febrero 2026

El costo de las multas en el Estado de México (Edomex) tendrá un aumento en febrero debido a que el valor de la UMA subió a 117.31 pesos, así que si eres automovilista, te decimos cuáles son las infracciones vigentes y cuánto costarán.

Aumenta precio de multas en Edomex

El gobierno del Edomex hizo algunas modificaciones al Reglamento de Tránsito y ahora el sistema de penalizaciones es por rangos y el monto a pagar dependerá del tipo de infracción y del historial del conductor.

Habrá tres niveles de multa:



Mínima para quienes no tienen infracciones sin pagar

Media para quienes acumulan dos o tres sanciones pendientes

Máxima para quien tenga cuatro o mas multas sin pagar

El cálculo final se realiza multiplicando el número de UMAs que tiene cada falta por el valor actualizado, es decir 117.31 pesos.

Lista de multas y precios en Edomex

Algunas de las infracciones más comunes en el Edomex son:

Conducir sin licencia o con placas vencidas la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).



la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs). Estacionarse en zona prohibida la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs), media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (UMAs).



la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs), media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (UMAs). Invadir carril confinado, ciclovía o realizar maniobras peligrosas la mínima de mil 876. 96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).



la mínima de mil 876. 96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 11.58 pesos (18 UMAs) y máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs). No hacer alto ante paso peatona l es la mínima de 351.93 pesos (3 UMAs), media de 469.24 pesos (4 UMAs) y máxima de 586.55 (5 UMAs).



l es la mínima de 351.93 pesos (3 UMAs), media de 469.24 pesos (4 UMAs) y máxima de 586.55 (5 UMAs). Exceso de velocidad es de mínima mil 173.10 pesos (10 UMAs), media de mil 525.03 pesos (13 UMAs) y máxima de mil 759.65 pesos (15 UMAs).



es de mínima mil 173.10 pesos (10 UMAs), media de mil 525.03 pesos (13 UMAs) y máxima de mil 759.65 pesos (15 UMAs). Utilizar el teléfono celular mientras se maneja la mínima es de mil 876.96 pesos (16 UMAs); media de 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs) y la máxima de 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs).

Para conocer la lista completa de sanciones y su valor en UMAs, puedes consultar el siguiente enlace .

