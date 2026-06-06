Si tenías un trámite programado ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX) te tenemos muy malas noticias, pues a través de sus redes sociales oficiales, la dependencia de gobierno dio a conocer que cancelaron todas las citas de control vehicular hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Semovi, se dio a conocer que serán los mismos trabajadores de la dependencia quienes se comunicarán con la ciudadanía vía correo electrónico o bien, a través de llamadas directas únicamente desde el 55 1364 0326.

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¿Cuáles son las citas de trámites que canceló la Semovi en junio de 2026?

Como bien se mencionó anteriormente, las citas que fueron canceladas son única y exclusivamente aquellas de control vehícular. Es decir, los trámites que no se podrán hacer ante la Semovi todo este fin de semana y hasta nuevo aviso son:

Alta de placas de vehículo nuevo

Alta de placas de vehículo usado

Baja de placas

Bajas de placas por robo o siniestro

Cambio de propietario de vehículo

Reposición de Tarjeta de Circulación

Renovación o reposición de Tarjeta de Circulación

¿Qué pasará con el trámite de la licencia permanente?

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que la propia Semovi aclaró que el trámite de la licencia de conducir permanente que se emite en la CDMX, continúa brindándose sin inconvenientes en los diferentes módulos dentro de la capital.

Se recordó a la población que la citas se siguen tramitando de manera cotidiana a través del siguiente enlace oficial, en el cual se podrán iniciar los procesos correspondientes para sacar esta licencia de conducir.

¿Cuáles son los módulos en donde no habrá trámites vehiculares?

Más allá de lo antes mencionado, se destacó que los servicios se ofrecen de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados solamente se opera de 09:00 a 13:00 en los siguientes módulos:

Acoxpa

Azcapotzalco

Buenavista

Chabacano

Chinampac de Juárez

División del Norte

El Retoño

El Zarco

Galerías de las Estrellas

Insurgentes -Agencias Automotrices, empresas-

Insurgentes- Control vehicular

Insurgentes- Foráneos

Macromódulos Andrés Molina Henríquez

San Lorenzo Tezonco

Universidad

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