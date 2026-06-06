Si tenías un trámite programado ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX) te tenemos muy malas noticias, pues a través de sus redes sociales oficiales, la dependencia de gobierno dio a conocer que cancelaron todas las citas de control vehicular hasta nuevo aviso.
A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Semovi, se dio a conocer que serán los mismos trabajadores de la dependencia quienes se comunicarán con la ciudadanía vía correo electrónico o bien, a través de llamadas directas únicamente desde el 55 1364 0326.
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¿Cuáles son las citas de trámites que canceló la Semovi en junio de 2026?
Como bien se mencionó anteriormente, las citas que fueron canceladas son única y exclusivamente aquellas de control vehícular. Es decir, los trámites que no se podrán hacer ante la Semovi todo este fin de semana y hasta nuevo aviso son:
- Alta de placas de vehículo nuevo
- Alta de placas de vehículo usado
- Baja de placas
- Bajas de placas por robo o siniestro
- Cambio de propietario de vehículo
- Reposición de Tarjeta de Circulación
- Renovación o reposición de Tarjeta de Circulación
¿Qué pasará con el trámite de la licencia permanente?
A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que la propia Semovi aclaró que el trámite de la licencia de conducir permanente que se emite en la CDMX, continúa brindándose sin inconvenientes en los diferentes módulos dentro de la capital.
Se recordó a la población que la citas se siguen tramitando de manera cotidiana a través del siguiente enlace oficial, en el cual se podrán iniciar los procesos correspondientes para sacar esta licencia de conducir.
¿Cuáles son los módulos en donde no habrá trámites vehiculares?
Más allá de lo antes mencionado, se destacó que los servicios se ofrecen de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados solamente se opera de 09:00 a 13:00 en los siguientes módulos:
- Acoxpa
- Azcapotzalco
- Buenavista
- Chabacano
- Chinampac de Juárez
- División del Norte
- El Retoño
- El Zarco
- Galerías de las Estrellas
- Insurgentes -Agencias Automotrices, empresas-
- Insurgentes- Control vehicular
- Insurgentes- Foráneos
- Macromódulos Andrés Molina Henríquez
- San Lorenzo Tezonco
- Universidad
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