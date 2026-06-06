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VIDEO: Captan violenta pelea entre hombres dentro de Plaza Antara

Una fuerte riña entre dos hombres dentro del centro comercial Antara Polanco provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de la CDMX.

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Por: Adriana Juárez Miranda