Tarifas y horarios para usar el segundo piso del Periférico con TAG

La CDMX es una de las ciudades con más tráfico y se vuelve peor en horas pico y una de las vialidades más concurridas es Periférico y aquí te decimos cuánto cuesta subir al segundo piso y dónde comprar el TAG .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Horarios y precios de la Autopista Urbana Norte y Sur

Ambas autopistas forman parte del segundo piso del Periférico y tienen diferentes horarios y precios:

Autopista Urbana Norte

El horario pico es de las 07:00 a las 11:59 horas y de las 16:00 a las 21:00 horas. Mientras que el horario regular es de las 05:00 a las 06:59 horas y de las 12:00 a las 15:59 horas o de las 21:00 a las 23:59 horas.

Los precios varían dependiendo del recorrido pero el más barato es de 2.79 pesos en horario regular y 4.30 en hora pico a los 78.09 pesos en horario regular y 120.27 en hora pico hasta San Antonio Poniente.

Autopista Urbana Sur

Los horarios son los mismos que el anterior y los costos varían dependiendo del origen pues puede ser San Antonio Oriente, Sostenes Rocha Oriente, Constituyentes Oriente, Parque Marte Oriente y Ejército Nacional Oriente y van desde los 13.45 hasta los 112.47 pesos.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el TAG?

Hay diferentes empresas que venden el TAG:

IAVE es el dispositivo oficial de Capufe y tiene un precio de 90.00 pesos y se puede comprar en el siguiente enlace

es el dispositivo oficial de Capufe y tiene un precio de 90.00 pesos y se puede comprar en el siguiente PASE tiene un precio de 150 pesos y se vende en Sanborns, Farmacias del Ahorro y tiendas de autoservicio.

tiene un precio de 150 pesos y se vende en Sanborns, Farmacias del Ahorro y tiendas de autoservicio. Televía clásica cuesta 150.00 pesos y black 200.00 pesos y puedes comprarlo en línea en este link

Por lo general la recarga mínima es de 200.00 pesos y la máxima de 2 mil pesos.

Captan a patinadores en segundo piso del Periférico

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.