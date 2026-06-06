Pasan los días y los casos de montachoques en la Ciudad de México (CDMX) no dejan de aparecer, pues a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se hicieron virales un par de videos que muestran cómo operan sujetos señalados como parte de organizaciones que se dedican a este tipo de delitos en la avenida Constituyentes.

Fue a través de la plataforma de X, antes conocida como Twitter, que se comenzaron a difundir las grabaciones en las que se aprecian al menos a cinco extorsionadores que usan la modalidad de montachoques para robar dinero a la ciudadanía.

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¿Cómo operan los montachoques en Constituyentes?

La primera grabación se hizo tendencia desde finales de mayo pasado, pues un operador de camión de transporte público compartió un video en el que se aprecia a un vehículo tipo Nissan y otro más de la marca Hyundai, cerrándole el paso con la presunta intención de provocar un siniestro.

"Quítate ALV pinché MONTACHOQUES"



Es avenida Constituyentes ¿qué opinas de estos sujetos? pic.twitter.com/zj7lm3b5wo — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 22, 2026

La otra grabación que se comenzó a hacer tendencia, en hechos registrados de igual forma sobre avenida Constituyentes, muestra a un sujeto que está exigiendo a una pareja que descienda del vehículo tras un supuesto percance con su unidad de transporte. Tras la negativa de las víctimas, el presunto delincuente optó por seguir su camino en medio de insultos.

¡CUIDADO CON ESTE MONTACHOQUES!



¡Mucha precaución en avenida Constituyentes! Un sujeto en motocicleta está operando en la zona. 🚨 #Avenida #Constituyentes #Precaución pic.twitter.com/PthbRtTjRG — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 6, 2026

¿Cómo evitar ser víctima de un montachoques?

Es importante mencionar que si bien es cierto que no hay forma de saber quién es montachoques y quien no, sí existen formas de poder evitar ser víctima de este delito que se ha expandido por diferentes partes de la Ciudad de México.

Para esto, se recomienda que los conductores sigan los siguientes puntos:

Mantén una distancia mínima de tres metros entre cada vehículo cercano al tuyo

Procura contar con cámaras de seguridad que servirán como evidencia en caso de ser necesario

Evita manejar a exceso de velocidad

Mantén tu seguro vigente

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un montachoques?

Por otro lado, en caso de que no se pueda evitar el contacto directo con estos delincuentes, aseguradoras y autoridades de la CDMX sugieren los siguientes puntos:

Por ningún motivo desciendas del vehículo y mantén cristales cerrados en todo momento

Desconfía siempre de la presión por solucionar el conflicto sin aseguradoras

Llama inmediatamente al 911 y a tu aseguradora

Busca un lugar seguro y con mucha afluencia de personas

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